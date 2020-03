Was macht … die Mannheimer DKP?

Ja, es gibt sie noch. Auch rund drei Jahrzehnte nach dem Zerfall von Sowjetunion und DDR: die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), auch in Mannheim hat sie noch eine Ortsgruppe. Zu der Stadt besteht ohnehin eine besondere Verbindung, schließlich war der vor rund drei Jahren verstorbene Schönauer Herbert Mies 17 Jahre Bundesvorsitzender. Jüngst hat sich die Ortsgruppe zu Wort gemeldet und „Defender Europe 2020“ kritisiert. Bei diesem Militär-Manöver, in das auch die Mannheimer US-Kaserne Coleman eingebunden ist, übt die Nato, wie sie Polen und das Baltikum vor einem Überfall Russlands schützt. „Wie kann man 75 Jahre nach Kriegsende so eine Übung machen, wo doch die Sowjetunion das Land mit den meisten Toten war?“, sagt Uwe Nebel und schüttelt den Kopf.

Der 58-Jährige ist Vorsitzender der Mannheimer Ortsgruppe. Gemeinsam mit dem sieben Jahre älteren Klaus Haas sitzt er in einem kleinen Büro im Bürgerhaus Neckarstadt-West, das sich die Gruppe mit einem anderen Verein teilt. Nebel und Haas sind zwei von aktuell 33 DKP-Mitgliedern in der Stadt. Die beiden könnten unterschiedlicher kaum sein. Nebel – ehemaliger Anwalt, der aber seine Zulassung abgeben musste und jetzt als Kraftfahrer arbeitet – ist ein hagerer Mann mit grauem Bart und langer, grauer Mähne. Sein Dialekt verrät die Herkunft aus Sachsen, wo er aufgewachsen ist. Haas, pensionierter Bühnentechniker, ist kräftig, hat einen kahlen Kopf und redet Monnemerisch.

„Der Sozialismus kann nur durch die revolutionäre Überwindung der kapitalistischen Eigentums- und Machtverhältnisse erreicht werden. Für diese Perspektive steht die DKP“, heißt es auf der Internetseite der baden-württembergischen Landespartei. Wegen solcher grundgesetzfeindlicher Ziele wird die 1968 gegründete Partei auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Die DKP verstehe sich als Nachfolgerin der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), die 1956 verboten wurde, führt der baden-württembergische Verfassungsschutz aus. Große Bedeutung misst er der DKP aber nicht bei. Sie sei „aufgrund ihrer personellen und finanziellen Stagnation kaum zu eigenen größeren Kampagnen mit Außenwirkung fähig“. In Deutschland zähle sie rund 3000 Mitglieder, in Baden-Württemberg „weniger als 500“. In der Mannheimer Ortsgruppe, erzählt Klaus Haas, seien die meisten im Rentenalter, das jüngste Mitglied sei Mitte 30.

„Kümmerer für die kleinen Leute“

Und die beiden Männer im Büro in der Neckarstadt – meinen die das immer noch ernst mit der Abschaffung des Eigentums? „Abschaffung des Eigentums an Produktionsmitteln“, verbessert Haas. Ja, das gelte es zu überwinden. Genauso wie das kapitalistische Wirtschaftssystem. Denn dieses beruhe nun mal auf Überproduktion, bei der vieles einfach weggeschmissen werde. „Und die Reaktion auf Überproduktion und Verschwendung ist Planwirtschaft. Wenn Sie Ressourcen gezielt einsetzen wollen, dann müssen Sie es planen“, sagt der Mann, der seit knapp 50 Jahren Parteimitglied ist. Und Nebel argumentiert: „Wenn die DDR nicht funktioniert hätte, dann hätte es mich nicht gegeben. Ich bin weder erfroren noch verhungert.“

Aber Kommunisten, das betont Nebel, der früher Vorsitzender des Mietervereins war, hätten nicht nur das Ziel der Weltrevolution. „Sie kümmern sich auch um das, was Lenin den ,Kampf ums Teewasser’ nannte.“ Sprich: die alltäglichen Fragen, etwa rund ums Arbeiten und Wohnen. Das hat in der Mannheimer DKP Tradition. Sei es der frühere Widerstandskämpfer August Locherer, der bis 1975 Stadtrat war, oder Walter Ebert, der von 1978 bis 1994 dem Gemeinderat angehörte – beide hatten den Ruf als „Kümmerer für die kleinen Leute“. Und sie ernteten dafür auch in konservativen Kreisen viel Respekt. In den 70er und 80er Jahren hatte die Ortsgruppe laut Klaus Haas bis zu 550 Mitglieder. Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus wandten sich viele ab, in Mannheim wie bundesweit.

Walter Ebert, der auch 35 Jahre lang den Mieterverein führte, war der bislang letzten DKP-Stadtrat. 1994 schaffte er es nicht mehr in den Rat. Fünf Jahre später nahm die Partei einen erneuten Anlauf, scheiterte aber wieder. Auch wenn in Mannheim zuletzt ein Stimmenanteil von 1,1 Prozent zum Einzug in den Gemeinderat reichte – ein Mandat für die DKP ist auch künftig Utopie, und sie tritt auch gar nicht an. „Es ist für uns schwierig, eine Liste mit 48 Kandidaten aufzustellen, viele unserer Mitglieder sind einfach zu alt“, sagt Haas. Die monatlichen Treffen der Ortsgruppe im Siedlerheim auf der Schönau dienen deshalb dem Meinungsaustausch und der Planung von Aktionen wie der Teilnahme an der 1.-Mai-Demo. Der Kampf ums Teewasser – er köchelt aktuell auf kleiner Flamme.

