Was macht … Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard?

„Mit der Fruchtfliege zu Forscherruhm“ – Überschriften wie diese kündeten vor 25 Jahren von der Sensation, dass die Entwicklungsbiologin Christiane Nüsslein-Volhard als erste deutsche Frau einen Nobelpreis zuerkannt bekommen hat – für ihre Erkenntnisse, was sich in dem winzigen Ei einer Fliege abspielt, damit ein komplexes Insekt entsteht. Das Gespräch mit der 77-Jährigen dreht sich nicht nur um genetische Vorgänge bei Modellorganismen – auch um erstaunliche Biografie-Verknüpfungen der Wahl-Tübingerin mit Mannheim.

Wer die Grande Dame der Wissenschaft fragt, was heute ihren Alltag bestimmt, bekommt lachend zur Antwort: „Natürlich forschen!“ Am Tübinger Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie leitet sie eine Gruppe, die herausfinden will, wie Zebrafische zu ihren Streifen samt Farbmuster kommen und warum die Natur dafür so viel Aufwand betreibt. In ihrem Büro hängen Kunstdrucke dieser aus indischen Gewässern stammenden Schwarmfische, die nicht nur Aquarianer begeistern, auch Forscher – weil die Wasser-Wirbeltiere transparente Eier legen.

Konrad Lorenz als Vorbild

Und die machen erste Entwicklungsschritte im lebenden Embryo bis zur schwimmfähigen Larve sichtbar. Wie wird bei Zebrafischen der parallele Abstand zwischen den Zierstreifen bestimmt? Gibt es gleich den Schmetterlingen früh angelegte Vormuster? Fragen wie diese beschäftigen die Biologin, die bereits als Zwölfjährige Bücher des Tier-Verhaltensforschers Konrad Lorenz verschlang und beschloss, Naturforscherin zu werden.

„Neugier brennt bis heute in mir!“ Die „Mutter der Mutanten“, wie Nüsslein-Volhard häufig aufgrund ihrer Suche nach aussagekräftigen Genabweichungen genannt wird, hat sich ihre Faszination für die Schönheit von Tieren wie Pflanzen erhalten. Die Nobelpreisträgerin schwärmt geradezu davon. Der Journalistin überreicht sie ein 2017 herausgebrachtes Büchlein über „die Evolution biologischer Ästhetik“. Wer ihr Essay über Fische, (Wildschwein-)Frischlinge, Tiger und Zebras mit Streifen, aber auch mit bunter Tüpfelung oder in farbpigmentfreiem (Albino-)Weiß liest, spürt demütiges Staunen ob der grandiosen Vielschichtigkeit sich selbst regulierender Prozesse in der Natur.

Die Mittsiebzigerin genießt, mehr Zeit für besondere Projekte zu haben. Als Herzensangelegenheit empfindet sie ihre 2004 gegründete Stiftung zur Unterstützung von jungen Wissenschaftlerinnen mit Kindern. Christiane Nüsslein-Volhard hat nicht vergessen, wie schwierig es war, sich in einem knallharten, von Männern dominierten Wissenschaftsbetrieb durchzusetzen – auch wenn sie es 1985 als erste Frau beim Max-Planck-Institut zur Direktorin (der Abteilung Genetik) schaffte. Nüsslein-Volhard: „Inzwischen gibt es um die 40 Direktorinnen – aber immer noch viel Scheitern bei Wissenschaftlerinnen.“

Weil sie weiß, dass in ihrem Metier eine Familienpause oftmals eine Karriere beendet, bevor diese richtig begonnen hat, rät sie Nachwuchskolleginnen, sich für Kinderbetreuung und Haushalt „Hilfe zu holen“ – was ihre Stiftung finanziell und moralisch unterstützt“.

Auch wenn die gebürtige Magdeburgerin in Frankfurt aufwuchs und ihre Berufslaufbahn mit Freiburg, Basel, Heidelberg sowie Tübingen verwoben ist, so gibt es vielfältige Beziehungen zu Mannheim. Schließlich hat ihr Großvater Franz Volhard 1908 am Krankenhaus der Quadratstadt, damals in R 5, die Stelle des Ärztlichen Direktors und Chefarztes für Innere Medizin angetreten.

Während seiner von Tatendrang geprägten Ära bis zum Ersten Weltkrieg richtete der damalige „Nierenpapst“ eine Röntgenabteilung und eine Apotheke ein: Erfolgreich kämpfte er für ein selbstständiges Kliniklaboratorium, das es schon bald mit experimentellen Pionierarbeiten zu fachlichem Renommee bringen sollte. Und einer seiner Söhne, der Frankfurter Architekt Rolf Volhard, beteiligte sich 1955 an dem Ideenwettbewerb für den Wiederaufbau des kriegsgeschädigten Wasserturms seiner Geburtsstadt. Christiane Nüsslein-Volhard erzählt, wie sie „das eindrucksvolle Modell“ im Arbeitszimmer ihres Vaters bestaunte. Eingeprägt hat sich auch, dass sie und ihre Schwester schöne Kleider bekommen haben, als die Jury dem Papa den ersten Preis zuerkannte. „Wir sind zur Feier des Tages sogar in die Oper gegangen!“ Dass die Mannheimer gegen den prämierten (aber nie umgesetzten) Volhard-Entwurf eines gläsernen Cafés in luftiger Höhe Sturm liefen, habe sie nicht mitbekommen. „Darüber wurde vor uns Kinder nicht gesprochen.“

„Grüne Gentechnik“

Seit ihrem Nobelpreis 1995 hat sich viel getan – bis hin zur Genschere CRISPR/Cas9, die auch die Tübinger Zebrafisch-Forschergruppe nutzt, um in dem schwimmenden Modellorganismus Genfunktionen zu verändern oder auszuschalten. Dass die Mehrheit der Deutschen solcherart Verfahren für Pflanzenzüchtungen teilweise verteufelt, kann Christiane Nüsslein-Volhard nicht nachvollziehen. Schließlich gebe es auch in der Natur Genveränderungen.

Die Evolutionsbiologin ist überzeugt, dass dem veränderten Klima gentechnisch angepasste Nutzpflanzen viele Vorteile böten: Weil beispielsweise weniger schädliche Pestizide notwendig wären – „was einen wichtigen Beitrag für mehr Umweltschutz und weniger Insektensterben leisten würde“. Ihr Credo lautet „grüne Gentechnik“ – auch wenn diese Wort-Kombination manche als provozierend empfinden. Aber Christiane Nüsslein-Volhard ist schon immer „aufmüpfig“ gewesen, wie sie selbst von sich sagt: „Sonst wäre ich als Wissenschaftlerin nicht so weit gekommen“.

