Was macht … Sven-Joachim Otto?

Sven-Joachim Otto strahlt: „Mir geht’s blendend“, sagt der 48-Jährige Altstadtrat, frühere CDU-Fraktionsvorsitzende und Oberbürgermeister-Kandidat, der dieser Tage bei einem seiner regelmäßigen Besuche bei Eltern und Freunden in der alten Heimat auch in der Lokalredaktion des „Mannheimer Morgen“ vorbeischaute. Und über sein „neues“ Leben in Düsseldorf plauderte – nur ein paar Zimmer von dem „MM“-Büro entfernt, von dem aus vor gut 13 Jahren die „Froschkönig-Affäre“ ihren Lauf nahm.

Sven-Joachim Otto, der ehemalige Kommunalpolitiker, verantwortet heute als Partner den Marktauftritt der Rechts- und Steuerabteilung der Price Waterhouse Coopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) im Public Service Bereich für kommunale Unternehmen. Er berät in dieser Eigenschaft auch Kommunalpolitiker – derzeit sogar ganz in der Nähe bei einem Schulprojekt in der Metropolregion. Nach seinem Wegzug aus Mannheim im März 2006 ließ er sich mit Ehefrau Heike und dem ältesten Sohn in Meerbusch nieder, wo die Familie – mit inzwischen drei Kindern im Alter von 15, zwölf und zehn Jahren – lebt.

Otto publiziert, unterrichtet an der Ruhr-Universität Bochum und beschäftigt sich als promovierter Jurist, Betriebswirt und Verwaltungswissenschaftler mit den Zukunftsfragen der Digitalisierung im Verkehr sowie auf dem Wärme- und Strommarkt. Themen, die längst den Alltag von Stadt- und Kreisverwaltungen bestimmen.

Im Elektro-Auto auf Dienstreise

Dass er selbst dienstlich und privat ein Elektroauto fährt, hat für ihn etwas mit Konsequenz zu tun: „Ich kann nicht Stadtwerke über die Umstellung ihrer Flotte auf Elektromobilität beraten und mit dem Diesel-Auto anreisen“, sagt er. Das vollelektrische Fahren klappe im Alltag trotz mancher Tücken überraschend gut: „Es ist immer noch ein Selbstversuch, aber ein angenehmer!“

Privat hat sich Sven-Joachim Otto, der sein Abitur in der katholischen Klosterschule Ettal (Oberbayern) ablegte, dem rheinischen Brauchtum verschrieben und ist aktives Mitglied eines Zugs im Corps der Neusser Schützenlust. Jahreshöhepunkt ist das größte Schützenfest Deutschlands, das die Stadt jeweils am letzten Augustwochenende veranstaltet. Geschossen wird bei der Sommerbrauchtumspflege übrigens so gut wie gar nicht.

Sven-Joachim Otto, der 1994 als 25-Jähriger in den Mannheimer Gemeinderat gewählt worden war, hatte sich damals außerhalb, aber auch innerhalb der CDU schnell einen Ruf als nassforscher Jungspund gemacht – den die Partei 1999 nur zu gerne als vermeintlich aussichtslosen Kandidaten gegen den amtierenden SPD-Oberbürgermeister Gerhard Widder aufstellte. Doch Otto gelang die Sensation: Er erhielt 44 Prozent der Stimmen und zwang den Amtsinhaber, der nur auf 46 Prozent kam, in den zweiten Wahlgang. Widder blieb am Ende Oberbürgermeister, aber Otto führte bei den anschließenden Gemeinderatswahlen die CDU zu ihrem bislang besten Ergebnis in Mannheim. Mit knapp 45 Prozent stand der nun 29-Jährige an der Spitze der größten Fraktion im Rat und sorgte mit machtbewusster und konfrontativer Politik gegenüber SPD und Grünen für einigen Wirbel – vor allem auch in seinen eigenen Reihen.

Und das, obwohl es aus CDU-Sicht eigentlich „gut lief“: Unter Ottos Regie wurden Gewerbesteuern und Kindergartengebühren gesenkt, Spielplätze saniert und die Tiefgarage auf dem Herschelplatz in der Innenstadt gebaut. „Die Auseinandersetzungen, die wir damals geführt haben“, sagt er rückblickend, „waren die richtigen!“ Als Otto dann Finanzbürgermeister werden wollte, kam es zur Revolte.

Bei Wahl durchgefallen

Seine eigene Fraktion ließ ihn am 14. September 2004 ohne Gegenkandidaten durchfallen, ihm blieb nichts anderes übrig, als seine Kandidatur zurückzuziehen. Anerkennung erwarb sich Otto im Nachhinein für die Aufarbeitung seines eigenen Falls als Mitwirkender in dem experimentellen Stück „Wahl Kampf Wallenstein“ von Helgard Haug und Daniel Wetzel von der Künstlergruppe Rimini Protokoll, das bei den 13. Internationalen Schillertagen am 5. Juni 2005 auf der Neckarauer Probenbühne Premiere hatte – nur gut eine Woche, bevor die Froschkönig-Affäre öffentlich wurde.

