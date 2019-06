Was macht … Wolfgang Staudenmaier?

„Der beste Italiener nördlich der Alpen.“ Kann es ein größeres Lob für einen Koch geben? Wolfgang Staudenmaier hat über Jahrzehnte hinweg das Feine aus dem Land des „Dolce vita“ nicht nur über die Alpen gebracht, sondern auch auf die Teller der Mannheimer gezaubert. Fans von ihm bekommen heute noch glänzende Augen, wenn sie von seinen Fischgerichten, den Exzessen mit Krustentieren oder dem Klassiker, dem Fischsalat, schwärmen.

Untrennbar ist der Name Staudenmaiers mit dem „Da Gianni“ am Friedrichsring verbunden. Er verstand es dort bis zu seinem Ruhestand 2011, den wunderbaren Gerichten Italiens derartig gekonnt seinen Stempel aufzudrücken, dass er mit zwei der begehrten Sterne des „Guide Michelin“ ausgezeichnet wurde – das ist einmalig. Nach seinem Weggang ist auch das ehemals beste italienische Restaurant Deutschland Geschichte.

Seine 70 Lebensjahre sieht man Wolfgang Staudenmaier kaum an. „Mir geht es auch – bis auf den Rücken – sehr gut“, sagt er bei dem Treffen im „Deidesheimer Hof“. „Das liegt wahrscheinlich an der guten Pflege durch meine Doris“, ergänzt er mit einem Schmunzeln. Die ehemalige Krankenschwester und der Sternekoch sind inzwischen viel unterwegs. „Die Schwiegermutter, 95 Jahre alt, lebt zusammen mit unseren beiden Töchtern in Hardheim“, erzählen die beiden. Neben dem leidenschaftlichen Hobby der Jagd ein guter Grund, oft in den Odenwald zu fahren. Von Homburg, dem Lebensmittelpunkt, eine stattliche Entfernung von fast 250 Kilometern.

Probleme mit dem Rücken

Das Pendeln vom Saarland nach Mannheim gehört rund 25 Jahre lang zum Alltag des Ausnahmekochs. In Oberdielbach aufgewachsen, absolviert der junge Staudenmaier seine Lehre im „Kurhaus“ in Eberbach – „verkürzt“ – wie er stolz erzählt. Nach Stationen in der Schweiz geht es ins „Atlantic Hotel“ nach Hamburg, dann wieder in die Schweiz. „In der Schweiz, wie im ,Palace Hotel’ in St. Moritz, holte ich mir Inspiration, die Zubereitung von Fisch faszinierte mich“, sagt er heute. Eine Faszination, die ihn nie wieder loslässt. Er sah und sieht sie als Kontrapunkt zur französischen Küche, mit wenig Butter, leichter.

Diese Leichtigkeit setzt Wolfgang Staudenmaier dann ab 1977 als Chefsaucier im „Tantris“ bei Eckart Witzigmann in München um, 1978 wird er Küchenchef im Restaurant „Schwarzwaldstube“ im Hotel „Traube Tonbach“ in Baiersbronn. Eine Zeit, die er nicht missen will und wo er mit zwei Sternen im „Guide Michelin“ ausgezeichnet wird. „Seither verbindet mich auch eine Freundschaft mit Harald Wohlfahrt.“

Danach wechselt er zum „Geitlingers Restaurant“ in Homburg und erkocht dort wieder einen Michelin Stern. „In der Homburger Zeit haben wir uns dann auch unser Nest gebaut, sind heimisch geworden“, sagt der Spitzenkoch und zwinkert seiner Frau zu. Und 1987 schlägt er das Kapitel in Mannheim auf.

Der Ruhestand kommt dann nicht ganz freiwillig. „Die Bandscheibe zwang mich dazu“, sagt Staudenmaier zum Ende seiner Berufskarriere nach 48 Jahren. „Das Stehen vor allem in gebückter Haltung über Stunden hinweg – Jahrzehnte lang – ging einfach nicht mehr.“ Nachdem er durch Schonen, Sport und ausgedehnte Spaziergänge mit dem Hund wieder fast schmerzfrei ist, geht es „zum 70. wieder los“, sagt er. „Aber auch das wird sich wieder einrenken“, hofft Staudenmaier.

Auch wenn das Ehepaar heute selten in Mannheim ist, denken die beiden gerne an die Zeit und ihre Gäste zurück. „Wir haben noch Kontakt zu Bert Schreiber“, dem Erfinder der „Mannheimer Kochschürze“ und legendärer Hobbykoch. Und auch bei dem Gedanken an die vielen Promis, die wegen seiner köstlichen Küche immer wieder kamen, huscht ein Lächeln über das Gesicht des 70-Jährigen. „Die Steffi (Graf) und der Boris (Becker), Cliff Richard, die Rolling Stones, Thomas Gottschalk, Anna Netrebko – sie kamen immer wieder.“ Und Maike Kohl-Richter hatte er sogar sein Rezept für Seeteufel mit Senfsoße verraten, damit sie es dem Altkanzler in Ludwigshafen nachkochen konnte.

Heute steht Wolfgang Staudenmaier fast nur noch zu Hause am Herd. Inspiriert von den Jahreszeiten wird es dann häufig auch einmal gutbürgerlich. Und die Reisen des Ehepaars führen immer noch nach Italien, ins Piemont, die Gegend um Mailand, an die Amalfiküste und Kalabrien. Dort holt er sich heute noch Inspiration, auch um selten und exklusiv noch als Koch zu wirken. „Cuciniamo per passione“ – kochen aus Leidenschaft ist ein Wahlspruch von Wolfgang Staudenmaier. Und unter diesem Motto steht er am Sonntag, 16. Juni, im Restaurant „Schwarzer Hahn“ im „Deidesheimer Hof“ am Herd. Zusammen mit seinem Freund, dem dortigen Küchenchef Stefan Neugebauer.

Fünf Gänge – und das Menü liest sich nicht danach, als ob Wolfgang Staudenmaier etwas verlernt hätte. „Und vielleicht gibt es zwischendurch auch meinen Fischsalat“, sagt er mit einem Schmunzeln.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.06.2019