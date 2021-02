Was nun wo in Mannheim erlaubt ist

Auch wenn sich nicht allzu viel ändert, gibt es neben neuen Allgemeinverfügungen der Stadt nun eine neue Corona-Landesverordnung. Hier ein Überblick – naturgemäß ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Friseurstudios

Ab 1. März können Friseurbetriebe laut Landesverordnung wieder öffnen, „wenn es das Infektionsgeschehen zulässt“. Erforderlich sind vorherige Anmeldung und Termin-Vergabe, wie vor der Schließung auch weiter Hygienekonzepte sowie Listen mit persönlichen Daten zur Kontaktverfolgung. In den Läden müssen nunmehr medizinische Masken getragen werden.

Medizinische Masken

Darüber hinaus sind medizinische Masken weiter in Einzelhandelsgeschäften, auf Parkplätzen davor, auf Märkten, in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen vorgeschrieben, ebenso nun bei zulässiger körpernaher Dienstleistung wie medizinischer Fußpflege, bei beruflichen Bildungsangeboten der gewerblichen Wirtschaft sowie bei Fahrten von Menschen mit Behinderung. Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen, das keinen Kontakt zu Patienten oder Bewohnern hat, muss keine medizinische Maske tragen.

Nicht-medizinische Masken

Auch in festgelegten Innenstadtbereichen – Planken, Kunststraße, Freßgasse, Breite Straße und angrenzende Quadrate, vor dem Hauptbahnhof, am Kaiserring – sowie auf den Schulhöfen an der Neckarpromenade tun es wie bisher nicht-medizinische Masken. Diese sind im ganzen Stadtgebiet zudem in Warteschlangen und auf Spielplätzen für Begleitpersonen ab 14 Jahren vorgeschrieben. Abgesetzt werden dürfen Masken nur zum Verzehr (jedoch nicht im Gehen und in Warteschlangen), wenn 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen Menschen eingehalten werden. Zum Rauchen ist das Abnehmen nicht gestattet. Befristet ist diese städtische Allgemeinverfügung mit 12. März.

Alkoholverbot

Im Geltungsbereich der Maskenpflicht in der Innenstadt ist jetzt Alkohol verboten. Damit will die Stadt verhindern, dass speziell an diesem Fasnachtsdienstag wie sonst in Mannheim üblich feiernde Menschen durch die Straßen ziehen. Auch in den Lauer’schen Gärten, am Alten Meßplatz sowie am Neumarkt in der Neckarstadt-West ist der Konsum von Alkohol bis 12. März untersagt. Das gilt landesweit auch für den Verkauf in offenen Behältnissen.

Ausgangssperre

Abgeschafft hat das Land die Ausgangsbeschränkungen bei Tag, von denen es indes auch viele Ausnahmen – etwa für Einkäufe – gab. In Kommunen wie Mannheim mit Sieben-Tage-Inzidenzen (Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner) über 50 sowie einem „diffusen Infektionsgeschehen“ gilt nun aber wieder eine nächtliche Ausgangssperre.

Von 21 Uhr abends bis fünf Uhr morgens darf nur raus, wer zur Arbeit muss, von dort kommt, medizinische Leistungen in Anspruch nimmt, Minderjährige und Pflegebedürftige etwa ins Krankenhaus begleitet, zu zulässigen Versammlungen geht, Wahlflyer verteilt, Wahlplakate aufhängt, mit seinem Hund Gassi geht, anderweitig unaufschiebbar Tiere versorgen muss oder andere gewichtige Gründe hat. Auch Eheleute und Lebenspartner mit unterschiedlichen Haushalten dürfen sich gegenseitig besuchen, nicht aber direkte Verwandte – also nicht mal Eltern erwachsene Kinder.

Die nächtliche Ausgangssperre bleibt so lange in Kraft, bis die Inzidenz an drei Tagen in Folge unter 50 liegt. Damit hat Baden-Württemberg hier die deutschlandweit schärfste Regelung, selbst in Bayern und Sachsen liegt der Grenzwert bei 100. Zudem beginnt dort die Ausgangssperre erst um 22 Uhr.

Schulen, Kitas, Ausbildung

Kitas und Grundschulen (im Wechselunterricht) werden ab 22. Februar wieder geöffnet. Die Präsenzpflicht ist aber nach wie vor ausgesetzt. Kinder, die daheim bleiben, sollen von der Schule Lernmaterial bekommen. Weiterführende Schulen bleiben bis 7. März im Fernunterricht. Notbetreuung bis Klassenstufe 7 wird weiterhin angeboten.

Im Präsenzbetrieb durchzuführende berufliche Ausbildungen sind möglich, wenn in den nächsten Monaten eine Zwischen- oder Abschlussprüfung ansteht.

