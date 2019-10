Mannheim.Den Kindern in Deutschland stehen drei Milliarden Euro im Jahr an Taschengeld zur Verfügung. Das geht aus der Kinder-Medien-Studie 2019 hervor. Demnach dürfen die meisten Kinder, nämlich 77 Prozent der Vier- bis 13-Jährigen, selbstständig entscheiden, wofür sie es ausgeben möchten. Kein Wunder also, dass Marketingstrategen auch Kinder längst im Visier haben.

Doch wie funktioniert Werbung – und wie groß ist ihr Einfluss auf unsere Kaufentscheidungen wirklich? Darum geht es bei der Kinder-Uni am Samstag, 23. November, im Mannheimer Technoseum. In der Vorlesung erklärt Monika Schuhmacher jungen Studenten zwischen acht und zwölf Jahren, was Werbung mit uns macht und warum wir bereit sind, für ein Markenprodukt einen hohen Preis zu bezahlen.

Die Mannheimerin ist seit Februar 2016 Inhaberin der Professur für Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement an der Justus-Liebig-Universität Gießen und freut sich sehr auf das junge Publikum: „Kinder sind immer besonders wissbegierig und kreativ.“

„Werbung prägt unseren Alltag stark, auch Kinder werden schon früh damit konfrontiert“, sagt Marit Teerling, Pressesprecherin des Technoseums. „Werbung ist aber oft subtil und teilweise schon für Erwachsene schwer zu erkennen. Deshalb ist es uns ein Anliegen, Kindern zu vermitteln, was Werbung will und wie sie unsere Kaufentscheidungen beeinflusst – schließlich sollen auch sie einmal kritische Konsumenten werden.“

Die Frage nach der jeweiligen Zielgruppe bestimme, wie Werbung gemacht ist und welche Lebenswelt sie anspricht. „Werbung für Kinder ist daher anders als Werbung für Erwachsene“, sagt Schuhmacher. „Sie ist farbenfroher, visueller, oft auch direkter.“

Doch das Ziel sei das gleiche: Immer gehe es darum, eine Marke zu etablieren, Aufmerksamkeit zu schaffen. „Werbung darf in Deutschland sehr vieles“, erklärt Schuhmacher. „Sie darf auch etwas Unwahres sagen.“ Deshalb will die Professorin den Kindern zeigen, wie wichtig es ist, zu verstehen wie Werbung funktioniert und sich selber darüber zu informieren, was stimmt und was nicht. Damit sie hinterher reflektiert entscheiden können, wofür sie ihr Taschengeld ausgeben wollen.

