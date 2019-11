Was Werbung mit uns macht

Von Eileen Blädel

91 Minuten am Tag schauen Zwölf- bis 13-Jährige Fernsehen. Laut einer Umfrage des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (mpfs) geben 74 Prozent der befragten Kinder im Jahr 2018 an, jeden oder fast jeden Tag fernzusehen. Die durchschnittliche tägliche Internetnutzungsdauer liegt je nach Altersgruppe bei 15 bis 83 Minuten. Früher oder später kommt da auch Werbung mit ins Spiel. Und die flackert nicht nur über Bildschirme: In unserem Alltag stoßen wir fast überall auf Werbung. Doch wie funktioniert sie – und wie groß ist ihr Einfluss auf unsere Kaufentscheidungen wirklich? Darum geht es bei der Kinder-Uni an diesem Samstag im Technoseum.

Die Kinder-Uni, ein gemeinsames Projekt von Technoseum und „Mannheimer Morgen“, bietet jungen Teilnehmern zwischen acht und zwölf Jahren die Gelegenheit, mit speziell konzipierten Vorlesungen einen Einblick in die Welt der Wissenschaft zu erhalten. Monika Schuhmacher, seit Februar 2016 Inhaberin der Professur für Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Expertin in Sachen Werbung, freut sich auf das junge Publikum: „Kinder sind immer besonders wissbegierig und kreativ.“ Das Anliegen der Mannheimerin ist es, den Kindern zu zeigen, wie wichtig es ist, Dinge kritisch zu hinterfragen – aber auch, dass Werbung nicht nur schlecht ist.

Unverkrampftes Herangehen

Kinder gingen unverkrampfter an Dinge heran und stellten andere Fragen als Erwachsene, sagt Cornelia Borger vom Technoseum: „Auf ihre ungewöhnlichen Ideen sind wir ganz besonders gespannt, denn bei der Kinder-Uni soll man sich ja auch selbst einbringen und zum Beispiel eigene Slogans und Werbe-Ideen entwickeln, um besser zu verstehen, wie Werbung funktioniert.“

Die Kinder-Uni beginnt am Samstag um 14 Uhr, Einlass ist um 13.30 Uhr. Die Vorlesung dauert etwa 60 Minuten. Eine Karte kostet zwei Euro plus Gebühren. Ein Besuch im Museum ist im Preis inbegriffen. Der Erlös geht an „Wir wollen helfen“, den „MM“-Hilfsverein. Karten gibt es in den Kundenforen dieser Zeitung, im Technoseum sowie online unter www.reservix.de.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019