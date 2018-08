Wasser marsch!

Dass man mit dem Verbrauch einer Ressource – nämlich Wasser – eine andere einsparen kann, klingt zunächst paradox. Wie so oft in der aktuellen Diskussion um Nachhaltigkeit geht es jedoch um das tatsächliche „Wie“ des Verbrauchs. Täglich werden viele Plastikflaschen aufs Neue gekauft, leergetrunken und im schlechtesten Fall in der Natur entsorgt. Lange Transportwege und daraus resultierende Umweltverschmutzung in Kauf nehmen? Nur, um an eine Ressource gelangen, die aufgrund einer guten Infrastruktur und dank Kontrollen in bester Qualität sowieso schon an jedem Ort verfügbar ist? Das klingt verschwenderisch – oder eben nach der aktuellen Realität in unserer Konsumgesellschaft. Die Initiative Refill überzeugt durch ein einfaches Konzept, das bereits vorhandene Systeme nutzt. Dadurch, dass die Initiative im Alltag eines jeden einzelnen ansetzt, offenbart sie eine große Veränderungskraft. Getreu dem Motto: Kleine Anstrengung, große Wirkung. Zudem trifft man sich im Café selten nur „auf eine Flasche Wasser“. Kritische Händler könnten in der Praxis vielleicht überzeugt werden, wenn der durstige Kunde auch ein leckeres Stück Kuchen in der Vitrine entdeckt und somit eine echte Win-win Situation entsteht.

