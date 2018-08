Wasser oder brennendes Kaffeepulver

Roger Scholl: Man soll, so lehrte uns ein Nachbar, nicht versuchen, Wespen mit der flachen Hand langsam wegzuscheuchen, sondern sie durch hektische Bewegungen der Arme und Hände vor der Brust vertreiben. Wichtig ist, die Hände vor der Wespe in alle möglichen Richtungen zu wedeln. Meine persönliche Erfahrung zeigt: Es wirkt, die Tiere suchen das Weite. Aber Vorsicht: Wer uns dabei zusieht, hält uns mindestens für leicht verrückt!

Anke Philipp: Wasser marsch! Dann glauben die Plagegeister, es regnet. Hilft auf jeden Fall, den Tisch in ein Feuchtbiotop zu verwandeln.

Sandra Bollmann: Einfach eine ausgediente, braune Einkaufstüte zusammenknüllen und aufhängen. Lässt sich eine Schwarz-Gelb-Gestreifte blicken, schwirrt sie schnell wieder ab. Vielleicht hält sie den Papierknödel für ein Nest und glaubt, der Platz sei schon besetzt?

Hans-Jürgen Emmerich: Wenn sich bei uns die Wespen zu sehr für das Frühstück auf der Terrasse interessieren, „opfern“ wir ihnen manchmal ein Stück Schinken etwas abseits. Ansonsten schützt eine Käseglocke den Aufschnitt zuverlässig. Und wenn es gar nicht anders geht, verziehen wir uns eben ins Haus.

Heiko Brohm: Kaffeepulver verbrennen! Wir haben es neulich spontan bei Freunden ausprobiert. Einfach das Pulver auf einen Teller und ein brennendes Streichholz darauf. Es raucht wie noch was, riecht penetrant – und wirkt, wir konnten in aller Ruhe essen. Womöglich waren wir allerdings auch einfach alle vom Kaffeekokelrauch benebelt.

Bertram Bähr: Kennen Sie Kirsch-Bananensaft? Wir kannten dieses ziemliche spezielle Getränk auch nicht, bis zu einem Treffen in großer Runde im Freien. Die Wespen stürzten sich in ganzen Schwärmen auf das Zeug, was das Trinken unmöglich machte. Wir stellten das Glas mehrere Meter weg – und hatten fortan Ruhe vor den Plagegeistern.

Alexandra Hoffmann: Keine Räucherstäbchen anzünden! Kürzlich waberten uns in einem Bensheimer Eiscafé Dampfschwaden von Räucherstäbchen entgegen, die zwar mir, aber offenbar nicht den Wespen auf den Magen schlugen. Eine ganze Armada flog und trudelte durch das Eiscafé, wohl schon etwas high von der olfaktorischen Reizüberflutung.

Jörg-Peter Klotz: In der Ruhe liegt die Kraft! Wildes Zucken, heftiges Ausschlagen und blanke Panik sind nicht dazu angetan, Wespen friedlich zu stimmen. Wenn man sich dagegen kurz tot stellt, verlieren sie schnell das Interesse und fliegen wieder ihrer Wege. Und bei vier Wespennestern im heimischen Garten in diesem Sommer ist der Flugverkehr nicht unbeträchtlich.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018