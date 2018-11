Wasser wieder klar, aber kühler als gewohnt

Mannheim.Das Wasser im Neckarauer Hallenbad ist wieder klar. Wie angekündigt, öffnete das Bad am Freitag früh zur regulären Öffnungszeit um sechs Uhr, nachdem im Laufe der Woche das Wasser des Sportbeckens erneuert worden war. Anfang Oktober hatte sich das Wasser milchig eingetrübt – Folge eines Dosierfehlers bei der routinemäßigen Zugabe von Flockungsmitteln zur Beckenreinigung (wir berichteten). Allerdings war um diese Uhrzeit die übliche Wassertemperatur von 29 Grad nicht erreicht, sondern nur 25 Grad.

Badegäste beschwerten sich

Das Flockungsmittel, ein chemisch aufbereitetes Salz, sei nach Angaben der Stadt zwar „gesundheitlich unbedenklich“, weswegen das Neckarauer hallenbad trotz der Eintrübung zunächst normal geöffnet blieb. Der Leiter des Rathaus-Fachbereichs Sport und Freizeit, Uwe Kaliske: „Die seit Anfang Oktober andauernde Trübung sollte eigentlich durch intensive und turnusmäßige Spülgänge der Reinigungsfilter langsam verschwinden.“

Da dies aber länger als erwartet dauerte, hatte man sich in der vergangenen Woche zum Austausch des Wassers entschlossen. Seit Beginn der Wasser-Verfärbung hatten sich zahlreiche Badegäste bei der Stadt über die schlechten Sichtverhältnisse beschwert. „Viele Badegäste fühlten sich beim Schwimmen einfach unbehaglich“, so Kaliske, obwohl die Wasserqualität „völlig in Ordnung“ sei. lang

