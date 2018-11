Wasser wird heute abgelassen

Im Museumspark am Technoseum beginnen am heutigen Montag die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt zur ökologischen Seesanierung. Sie sollen bis zum Frühjahr nächsten Jahres dauern.

Beim Bau des Museums sollte als Kontrast zur reinen Technikwelt auch ein Biotop angelegt werden. Daher entstand 1990 in der vom Berliner Gartenarchitekten Jürgen Zilling entworfenen Grünanlage der künstlich geschaffene See, der aus dem sogenannten Obersee und dem Untersee besteht, verbunden durch eine Kaskade. Doch nach einigen Jahren drohte er, „umzukippen“ – sprich: Es befand sich nicht mehr genug Sauerstoff in dem kleinen Gewässer, weil wilde Algen und ein Gestrüpp von Wasserpflanzen die Wasserzirkulation behinderten.

Brutstätten bleiben erhalten

Der obere Teil wurde bereits 2014 bis 2015 saniert. Nun folgt – bewusst erneut in der vegetationsarmen Zeit – der untere Abschnitt und beendet die Gesamtmaßnahme. „Die Arbeiten sind notwendig, da vor allem die Abdichtungen der Uferbereiche nicht mehr ausreichend dicht sind und Schilf weite Teile des Sees bedeckt“, erläutert Peter Egel vom Amt Mannheim von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, das die Arbeiten betreut. Zunächst müssen die Fische in den Obersee versetzt werden, erst danach kann das Wasser abgelassen werden, um die Tonabdichtung reparieren zu können.

„Das Schilf wird zurückgedrängt, mehrere Zonen für Brutstätten bleiben aber erhalten“, kündigt er an. Das Vorhaben sei mit der Naturschutzbehörde und den Naturschutzverbänden abgestimmt und werde ökologisch begleitet. Die zahlreichen, teils geschützten Vogelarten, Libellen, Reptilien und Amphibien, die sich über die Jahre dort angesiedelt haben, können sich in den bereits sanierten Bereich zurückziehen. Im Frühjahr 2019 werden die Arbeiten, für die insgesamt 350 000 Euro angesetzt sind, abgeschlossen sein. pwr

