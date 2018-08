Wasser zerstört Existenzen

In Medienberichten erscheinen sie weit weg, die Überflutungen im südindischen Kerala. Die 30 Ordensfrauen, die in Mannheimer Caritas-Heimen alte und kranke Menschen pflegen, erleben die Überschwemmungskatastrophe hingegen hautnah – in ihren Telefonaten mit Angehörigen. Viele Familien haben alles verloren und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Außerdem sind in so manche der Klöster

...