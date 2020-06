Wassergarten am Alten Messplatz sprudelt wieder

Auch am Donnerstag hat die Stadt Mannheim keinen weiteren Corona-Fall vermeldet. Ab dem heutigen Freitag, 26. Juni, sprudelt nach langer Schließung der Wassergarten am Alten Messplatz wieder. Bei drei Brunnen werde sich die Inbetriebnahme aber noch weiter verzögern, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit: So laufen am Spargelbrunnen in Käfertal derzeit noch Sanierungsmaßnahmen (am Käfertaler Rathaus). Die beiden Brunnen auf dem Lena-Maurer-Platz auf der Schönau und auf dem Gartenstädter Freyaplatz werden wegen technischer Instandsetzungen ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt in Gang gesetzt, so die Stadt. Sie verweist darauf, dass Personen, die aus einem Landkreis mit hohem Infektionsgeschehen nach Baden-Württemberg einreisen, künftig nicht mehr in Hotels oder Campingplätzen übernachten dürfen. Wer aus den betroffenen Kreisen kommt und einen Urlaub antreten möchte, kann aber ein ärztliches Zeugnis vorlegen, das einen negativen Test auf Covid-19 bescheinigt. baum/zg

Info: Alles zum Beherbergungsverbot unter bit.ly/3fT38Je

