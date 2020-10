Wasserrohrbruch und Unfall - erhebliche Verkehrsbehinderungen

Mannheim.Ein Wasserrohrbruch in der Röntgenstraße und ein Unfall in der Friedrich-Ebert-Straße verursachen am Mittwochmorgen erhebliche Verkehrsbehinderungen in Mannheim. Nach ersten Informationen ist die Röntgenstraße derzeit voll gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr über die Dudenstraße aus. Wie lange die Sperrung andauert, ist nicht bekannt.

Bei dem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Carl-Benz-Straße sind fünf Personen verletzt worden. Nach ersten Informationen kollidierten zwei Fahrzeuge, wobei ein Wagen auf ein parkendes Auto geschleudert wurde. Vier Personen mussten laut Feuerwehr aus einem Pkw befreit werden.

Auch hier kommt es in Fahrtrichtung stadteinwärts zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.10.2020