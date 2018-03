Wechsel bei den Jusos

Anzeige

Bei den Mannheimer Jusos steht ein Führungswechsel an: Die beiden Kreisvorsitzenden Tarife Türk und Matthias Zeller haben jetzt angekündigt, bei der nächsten Wahl Mitte März nicht mehr anzutreten. Sie hätten in den zwei Jahren als Doppelspitze die Jusos zur klaren Nummer eins gemacht, wenn es um politische Bildungsarbeit oder die Anzahl junger Mitglieder angeht, schreiben sie in einer gemeinsamen Mitteilung. „Unsere Aufgabe ist erfüllt“, so die 28-jährige Zarife Türk.

„In den letzten beiden Jahren sind fast 200 neu engagierte Jugendliche bei den Jusos Mannheim eingetreten“, so Matthias Zeller. Dabei bleibe der Fokus der Mannheimer Jusos auch auf Mannheimer Themen, betont der 22-Jährige – auch wenn derzeit Bundesthemen die Diskussionen bestimmten. „Bei der Kommunalwahl 2019 wird es auch darum gehen, dass sich junge, fähige Menschen aufstellen und für ihre Vision von Mannheim kämpfen.“ Matthais Zeller war im vergangenen Jahr bundesweit bekannt geworden, als er den damaligen SPD-Chef Martin Schulz im Fernsehen als „geile Sau“ bezeichnet hatte, worauf sich Schulz in einem Telefonanruf bedankte.

Am 13. März kommen die Jusos in Mannheim zu ihrer Hauptversammlung zusammen. Dort werden die Nachwuchs-SPDler dann einen neuen Vorstand wählen. Als Gastredner kommen der frühere regierende Bürgermeister Berlins, Klaus Wowereit, und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. bro