Wechsel des Bezirks möglich

Jede Grundschule hat ihr Einzugsgebiet. Wer in diesem Bereich wohnt, dessen Kinder besuchen die jeweilige Einrichtung – Auskunft gibt der Grundschulfinder (bit.ly/3rC4FJN). Allerdings sind Ausnahmen möglich – der Grundschulbezirk kann gewechselt werden. Etwa dann, wenn der Besuch einer Ganztagsschule gewünscht ist, die im eigenen Umfeld aber nicht zur Verfügung steht.

Sowohl Anmeldungen für die jeweils zuständige Schule als auch Anträge auf Bezirkswechsel sind demnächst möglich. Darauf weist die Stadtverwaltung hin – und bittet die Familien der Schulanfängerinnen und Schulanfänger, folgende Termine zu notieren: Am Donnerstag, 25. Februar, 9 bis 12 Uhr, sowie am Freitag, 26. Februar, 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr können die künftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler an ihren jeweiligen Schulen angemeldet werden. Mit den Info-Flyern und den Plakaten zur Schulanmeldung seien diese Termine bereits bekanntgegeben worden.

Die Stadt teilt weiter mit: „Darüber hinaus können und werden einzelne Schulen weitere Termine anbieten.“ Dort, unter mannheim.de/grundschulanmeldung oder bei Manuela Guth, Fachbereich Bildung (Tel. 0621/29 399 69, Mail manuela.guth@mannheim.de) würden auch weitere Fragen etwa zu mitzubringenden Unterlagen oder zum Schulbezirkswechsel beantwortet. Den entsprechenden Wechselantrag gibt es unter bit.ly/3aOPmqs. Eltern sollten darauf achten, ob es wegen der Pandemie besondere Regelungen gebe, Infos dazu fänden sich auf den Webseiten der Schulen. bhr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.02.2021