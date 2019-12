Wechsel in den Un-Ruhestand

Er hat "viele Jahre die Stadtgesellschaft erheblich mit geprägt", sagte Bürgermeister Michael Grötsch: Johann W. Wagner. Zahlreiche Gäste waren in den von ihm vor gut einem Jahr mit aus der Taufe gehobenen Jazzclub "Ella & Louis" gekommen, um ihn in den Ruhestand zu verabschieden und zu danken für gute Zusammenarbeit, ihm auf die Schulter zu klopfen, mit ihm in herzlicher Verbundenheit zu

...