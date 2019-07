Wechsel nach Heddesheim

Vor einem personellen Wechsel steht die Kerschensteiner Gemeinschaftsschule auf der Schönau: In wenigen Tagen beendet Leiterin Christine Senger mit Ferienbeginn ihre Tätigkeit in Mannheims Norden. Die 45-Jährige wechselt als Chefin an die Karl-Drais-Gemeinschaftsschule in Heddesheim.

Nur ungern trennt sie sich von einem „ganz tollen Kollegium“, sagte sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Aber nach 20 Jahren an einer Stelle „wollte ich einfach noch mal ein anderes System kennenlernen“. In Heddesheim treffe sie auf eine „ganz andere Situation“, auf eine eher „kleine Schule im ländlichen Raum“.

Christine Senger, die in Mannheim wohnt, hatte ihre Laufbahn auf der Schönau an der Kerschensteiner Hauptschule als Junglehrerin begonnen. Im Jahr 2012 führte das Land Baden-Württemberg als neues Modell die Gemeinschaftsschule ein, mit dem Standort Schönau in Mannheim. Christine Senger wurde zur Schulleiterin ernannt. Wer ihr nachfolgt, ist noch offen, die Stelle wird ausgeschrieben. bhr

