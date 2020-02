„Weg von der Negativbelastung“

Mannheim.Das Computerspielen ist in der Schule angekommen: Die Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) bietet seit etwa einem Jahr eine eSport-AG an. Darin spielen Kinder und Jugendliche wettbewerbsmäßig Computer- und Videospiele. Ins Jahr 2020 startet die AG nun mit professioneller Unterstützung durch den Verein eSport Rhein-Neckar (ERN) – ein Novum in Deutschland.

Die Schul-AG

...