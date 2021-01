Weg zum Impfen, veraltetes Bild

In der Berichterstattung zu den Corona-Infektionen im Pauline-Maier-Haus vom Mittwoch, 13. Januar, haben wir leider zu tief ins Archiv gegriffen. Das dort abgebildete Gebäude zeigt den längst abgerissenen Altbau an der Stelle des ehemaligen Jüdischen Krankenhauses, nicht das 2007 bezogene heutige Haus, das in der Lessingstraße 4 errichtet wurde. Außerdem fährt die Stadtbahnlinie 6 in der Regel nur bis zur Haltestelle Neuostheim, nicht bis zum Maimarkt, wie wir fälschlicherweise im Bericht zum Impfen im Mannheimer Impfzentrum geschrieben hatten. Die Haltestelle Maimarkt wird nur zu wenigen Tageszeiten direkt von einer Stadtbahn angefahren. Wir bitten diese Fehler zu entschuldigen. apt/lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021