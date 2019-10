Weg zum organisierten Miteinander

Mannheim.Als knapp 60 strahlende Gesichter an diesem Abend im Mannheimer Kulturhaus RomnoKher ihre Zertifikate in die Lüfte recken, ist das ein Zeichen von Stolz und Zuversicht gleichermaßen. Denn die Ausgezeichneten freuen sich nicht nur über ihr eigenes Zeugnis, sondern warten vielmehr auf die Möglichkeit, die multikulturelle Welt mit ihrem frisch erworbenen Wissen als Mediatoren ein kleines Bisschen besser zu machen.

Denn wo Integration dieser Tage so oft gefordert wird, findet sie beim pädagogischen Programm „Mit Migranten – für Migranten“ (MiMi) seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten statt. Als pädagogisch-multikulturelles Wissensprojekt im Fachbereich Medizin ursprünglich in Hannover gegründet, eröffnet 2014 in der Quadratestadt eine von deutschlandweit vier Koordinierungsstellen, die für den gesamten Südwesten verantwortlich ist und die Grundidee eines reibungslosen Wissenstransfers gleichzeitig progressiv weiterdenkt. Statt sich allein auf das Thema Gesundheit zu fokussieren, mit dem in den 90er Jahren alles begonnen hatte, erarbeitet Koordinator Tobias Vahlpahl mit Gründer Ramazan Salman auch ein Konzept zur Gewaltprävention – und feiert mit seinen Qualifikationsprogrammen seither einen Erfolg nach dem nächsten.

Mit seinen Kollegen hat Vahlpahl in den letzten fünf Jahren im Mannheimer Quartier nicht nur mehr als 80 Mediatoren ausgebildet, die mit ihren Workshops über 6000 Menschen direkt erreicht haben: Der Erfolg bei der Suche nach passenden Kandidaten und auch der Vernetzung von sozialen Initiativen hat die eigenen Erwartungen weit übertroffen.

Menschen auf den Weg bringen

Ein Beispiel dafür ist die 35-jährige Heba Bankasli. Vor zehn Jahren als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland gekommen, lernte die studierte Juristin innerhalb von vier Monaten Deutsch, ließ sich zur Pharmazeutisch-Technischen Assistentin ausbilden und 2015 als eine der ersten Teilnehmerinnen zur MiMi-Mediatorin qualifizieren. „Ich bin ehrlich: Am Anfang ging es mir vor allem darum, die Informationen, die ich aus meiner Ausbildung kannte, mit dem notwendigen Selbstvertrauen zu präsentieren, aber heute weiß ich, dass ich Menschen auf den richtigen Weg führen kann – weil sie sehen, dass ich ihn selbst gegangen bin“, wie die junge Frau dem „MM“ entschlossen erzählt. Dass Bankasli zwischen Kaiserslautern, Heidelberg und Saarbrücken bereits 80 eigene Workshops auf Arabisch, Englisch und Deutsch veranstaltet hat, wundert die sympathische Syrerin beim Nachzählen zunächst selbst. „Aber es hat sich einfach so richtig angefühlt.“ Es ist diese integrative Selbstverständlichkeit, die an diesem Projekt so imponiert. Auf der einen Seite das Vertrauen der Organisation an die Ausgebildeten, Inhalte kundig weiterzugeben – auf der anderen Seite die Kreativität der Mediatoren selbst, aus der informativen Basis ein individuelles Programm für die eigene Nationalkultur zu formen. Mannheims Gesundheitsamtsleiter Peter Schäfer nennt das „weit mehr als einen Mosaikstein“ auf dem Weg zu einem organischen Miteinander. Für Tobias Vahlpahl ist es der Dialog aus „solidarischer Teilhabe und reflektierter Teilgabe“. Ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist.

Neue Aspekte im Blick

Denn auch, wenn mit Gewalt und Gesundheit wichtige Themenfelder durch das MiMi-Projekt bereits besetzt sind, haben Vahlpahl und seine Kollegen mit Karriere und Sozialem neue Aspekte längst im Blick. „Der Traum wäre ein Angebot, das auf breite Bedarfe wie in Mannheim spezifisch eingehen kann“, wie der Koordinator erklärt – und dabei auch an die ausgezeichnete Mediatorin Maria-Gabriela Costache denkt.

1989 in Rumänien geboren, setzt sie sich nicht nur beruflich für die Rechte der anerkannten Minderheit der Sinti und Roma ein, sondern zielt mit ihren Kompetenzen auch auf die osteuropäischen Mitbürger, deren Mentalität sie ebenso gut versteht, wie sie sie beeinflussen kann. „Eine Gesellschaft, wie wir sie uns wünschen, bekommen wir nur dann, wenn jeder ein Schritt auf den anderen zugeht“, wie die 30-jährige Mannheimerin klarstellt und ergänzt: „Und um diesen Beitrag zu leisten, ist das MiMi-Projekt Gold wert.“

