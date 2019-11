Wege zu kürzerer Arbeitszeit

Das Zukunftsforum Gewerkschaften Rhein-Neckar lädt an diesem Dienstag, 26. November, zu einer Diskussionsveranstaltung ein zum Thema „Arbeitszeitverkürzung für alle? – die IG Metall nach ihrem Gewerkschaftstag“. Referentin ist Christa Hourani, ehemalige Betriebsrätin bei Daimler in Stuttgart. Sie beleuchtet die Arbeitszeitlage in den Betrieben, berichtet über die aktuelle Beschlusslage der IG Metall und zeigt gangbare Wege zur Arbeitszeitverkürzung für alle auf.

Beginn ist um 19 Uhr im Konferenzsaal der IG Metall im Gewerkschaftshaus (Hans-Böckler-Straße 1, dritte Etage). Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen. red/imo

