Wege zur inneren Heilung

Ab Mittwoch, 18.November, lädt die Mannheimer Stadtmission jeweils von 19 bis 21.30 Uhr zu einer viertägigen Seminarreihe zum Thema „Innere Heilung“ in die Stamitzstraße 15, in die Neckarstadt ein. Die Seminarreihe gibt Hilfestellung, einem geordneten Innenleben näher zu kommen und bietet praktische Tipps, mit seelischen Verletzungen fertig zu werden. Die Inhalte gehen von einer ganzheitlichen Sicht des Menschen aus, seien nicht problemorientiert oder „schubladisierend“, sondern versuchen in umfassender Weise die Hindernisse, die dem Ziel einer erfüllten Persönlichkeitsreifung im Wege stehen könnten, zu überwinden.

Webinar-Teilnahme möglich

Vorkenntnisse oder Erfahrungen, so heißt es in der Einladung, seien zur Teilnahme nicht erforderlich. Die Termine sind: Mittwoch, 18. November, Thema „Geheimnisse einer erfüllten Persönlichkeit“; Mittwoch, 25.November, Thema „Umgang mit seelischen Verletzungen“; Mittwoch, 2. Dezember, Thema „Was hat innere Heilung mit Angenommensein zu tun?“; Mittwoch, 9. Dezember, Thema „Meine Gefühle verstehen“. Wegen der Corona-Pandemie wird das Seminar auch zur online-Teilnahme als Webinar angeboten.

Anmeldung sind an den Pastor und Lebensberater Herbert Ullrich, Tel.: 0174/6 41 66 15 oder per Email herbert.ullrich@mannheimer-stadtmission.de, zu richten. Der Eintritt zu den Abendveranstaltungen ist frei, Spenden (Richtsatz 10 Euro pro Abend) sind willkommen.

