Wegen Corona: Parade mit Abstand

Tausende bunt gekleidete Menschen dicht an dicht, schräge Kleidung, Partystimmung und viele Umarmungen - so verlief der Christopher Street Day (CSD) in den vergangenen Jahren in vielen deutschen Städten. Das wird wegen Corona in diesem Jahr anders sein, in Mannheim sollen, so der Verein CSD Rhein Neckar, nun politische Forderungen im Vordergrund stehen, parallel dazu wird es je eine Fußgänger- und Fahrraddemo geben. Das Motto lautet „Liebe ist nicht heilbar“ in Anspielung auf Menschen, die Homosexualität als Krankheit sehen.

„Es wäre schön, wenn es den CSD nicht mehr geben müsste“, erklärt Vereinsvorsitzender Panajotis Neuert. Noch immer gebe es für den Verein viel zu tun wegen der Diskriminierung von „nicht-normativ-heterosexuell lebenden Menschen“. Wobei er gleichzeitig sagt: „Wir sind schon weit, weil Deutschland ein offenes Land ist.“ Lokalpolitiker, die Stadtverwaltung und der Verein hätten in Mannheim viel dazu beigetragen, und zwar mit Öffentlichkeitsarbeit: „Wir sind aus der Deckung herausgekommen.“

Immer noch Angst im Alltag

Aber nicht ganz: Im Alltag, so erzählt Neuert, würde er nicht mit Partner Hand in Hand durch die Stadt gehen. Beleidigungen wie „Schwuchtel“ oder Aussagen, dass Homosexualität gegen die menschliche Natur seien, habe er schon gehört. Geschlagen wurde er noch nicht - einem Bekannten hatten Rechte jedoch in Leipzig die Nase gebrochen, weil er schwul ist. Der sei wegen des weltoffenen Klimas nach Mannheim gezogen. Als Kulturschock erlebten viele homosexuelle Asylbewerber Deutschland - und zwar positiv.

Sarah Kienzebach, die zum Organisationsteam gehört, hat auch schon schlechte Erfahrungen damit gemacht, sich in der Öffentlichkeit händchenhaltend mit Partnerin zu zeigen: Weniger verbal, eher unangenehme Blicke und Hinterherpfeifen - das seien die Reaktionen von Männern. Andererseits erlebt sie in der Gesellschaft auch viel Akzeptanz, vergleichbar mit Aussagen wie „Ich habe nichts gegen Schwarze, möchte sie jedoch nicht als Partner für mein Kind“. Kienzebach: „Ich erlebe als Mutter oft, dass mir von anderen Eltern gesagt wird: ,Ihr lebt schön!’ Gleichzeitig würden sie Homosexualität bei ihrem Kind aber nicht akzeptieren.“

Der Verein „CSD Rhein Neckar“ hat nach einem finanziellen Tief im vergangenen Jahr 50 neue Mitglieder gewonnen, nun sind es 200. Dass die gesellschaftliche Akzeptanz für „queere“ Menschen steigt, ist auch daran erkennbar, dass mehr Firmen den Verein finanziell fördern. Panajotis Neuert: „2019 sind erstmals Roche und BASF bei der Parade mitgefahren, sie hatten Wagen mit politischen Botschaften.“ Besonders gefällt ihm, wenn Firmen eine Diversity-Abteilung haben, was beispielsweise bei Daimler-Benz der Fall sei: Schwule, Lesben, bi-, trans- und intersexuelle Menschen sollen sich, so der Fahrzeughersteller, offen zu ihrer sexuellen Orientierung bekennen können. Sponsoren sind laut Neuert für den Verein wichtig, denn „wir haben 120 000 Euro Kosten im Jahr und bekommen von der Stadt nur 15 000 Euro“. Weil die große Parade in diesem Jahr ausfällt, spart der Verein.

Der Christopher Street Day (CSD) ist eine Mischung aus Gedenktag, Demonstration und Party von Homo- und Bisexuellen sowie sogenannten Transgender-Menschen (körperlich nicht eindeutig einem Geschlecht zugehörig oder die Zuordnung ablehnend). Die Szene bezeichnet sich aus als „queer“ (wörtlich übersetzt „eigenartig“). Der Tag erinnert an einen Aufstand im Jahr 1969 von Homosexuellen wegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street. Was als Demonstration begann, wird auch heute noch so genannt - ist aber bis 2019 in vielen Städten auf der Welt eine bunte Parade geworden, bei der sich viele Teilnehmer aufwendig in Szene setzen. Nun wird es wegen Corona auch in anderen deutschen Städten weniger Party, aber mehr Politik geben.

