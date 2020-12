Wegen Lockdown: Mannheimer Vesperkirche erst ab 11. Januar

Der von der Bundesregierung bis 10. Januar verlängerte Teil-Lockdown hat jetzt auch Auswirkungen auf die Mannheimer Vesperkirche. Wie die Diakonie mitteilte, beginnt sie nun erst am 11. Januar und nicht, wie geplant, am 6. Januar. „Auch wir sind natürlich angehalten und sehen uns in der Verantwortung dafür, mit allen in der Gesellschaft das Infektionsgeschehen zu bremsen“, erläutert Pfarrerin Anne Ressel.

Trotz der angespannten Corona-Situation halten Evangelische Kirche und Diakonisches Werk an einer Durchführung fest. „Die Not ist größer geworden in den vergangenen Monaten, immer mehr Menschen sind arm und dringend auf Hilfe angewiesen“, sagt Dekan Ralph Hartmann. „Es fehlen Räume der Begegnung und Versorgung“, ergänzt Pfarrerin Ressel. Deswegen dürfe und solle die Vesperkirche nicht ausfallen. Allerdings könnten maximal 60 Menschen in der CityKirche Konkordien Platz nehmen - weniger, als ursprünglich vorgesehen. Geplant sind drei Schichten, in denen warmes Essen ausgegeben wird. Zuvor müssen sich die Gäste in einem Wärmezelt registrieren lassen.

Das Zeit direkt neben der Kirche biete außerdem die Möglichkeit, auf den Einlass in die Kirche zu warten. Vor dem Eintritt in den Kirchenraum werde bei jedem Gast und allen ehrenamtlichen Mitarbeitern Fieber gemessen. Grundsätzlich gelte weiterhin ein strenges Hygiene-Konzept mit Abstandsregeln, Maskenpflicht und Desinfizierung der Hände. „Wir haben uns trotz des hohen logistischen Aufwands dazu entschlossen, dass die Gäste weiterhin in der Kirche essen können“, erläutert Ressel. Viele der bedürftigen Menschen seien wohnsitzlos. Wenigstens sie sollten einmal nicht auf der Straße essen müssen, sondern an einem gedeckten Tisch.

Auch Essen zum Mitnehmen

Gleichwohl gebe es viele bedürftige Menschen, die im näheren Umfeld der Kirche wohnten und dennoch auf das Angebot der Vesperkirche angewiesen seien. Deswegen können Gäste ihr Essen auch abholen und mitnehmen. Dafür werde eine eigene Warteschlange rund um die Kirche organisiert. Bons für das Essen to go werden ebenfalls im Wärmezelt ausgegeben. „Grundsätzlich wollen wir da sein und helfen“, erklärt Michael Graf, Direktor des Diakonischen Werks Mannheim.

Dennoch müsse man die weitere Entwicklung der Corona-Zahlen im Blick behalten. Entsprechend müsse auch das Angebot der Vesperkirche aktuell und kurzfristig angepasst werden. Die Sozialberatungen des Diakonischen Werks und anderer Einrichtungen werden in einen großen Raum im gegenüberliegenden Gebäude verlegt. Kleiderspenden können nicht angenommen werden. Die Vesperkirche soll bis 31. Januar dauern. red/cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020