Wegen Mordes verurteilt, jetzt frei, aber für immer schuldig

Das Fest der Liebe steht bevor. Aufgrund der Pandemie zwar anders als sonst, aber der Wunsch, einander Gutes zu tun, bleibt. Ebenso wie die Sehnsucht, sich versöhnend zu begegnen. Aber es gibt auch Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, die kaum zu verzeihen ist. Weder von den Liebsten noch von sich selbst.

Der Mann, der uns seine Geschichte erzählt, möchte nicht erkannt werden. Wir nennen ihn Peter und werden an manchen Stellen nicht ins Detail gehen, um seine Anonymität zu wahren. Peter hat vor etwa 20 Jahren seine Ehefrau erschossen. Er wurde wegen Mordes verurteilt und saß im Gefängnis. Es wird nach langer Zeit sein erstes Weihnachtsfest in Freiheit sein. Vermutlich ein besonderer Tag? „Eigentlich nicht. Auch wegen Corona. Aber vor allem deshalb, weil Weihnachten nie wieder so werden kann wie früher“, sagt Peter. Die schönsten Feste habe er mit seiner Familie gefeiert – mit seiner Frau und seiner Tochter. „Und dass es nie wieder so wird, ist meine Schuld.“ Damit lebt Peter.

Jeden Tag, so erzählt er, verfolgen ihn die Szenen von damals. Der Moment, in dem er abdrückte, das Bild, als seine Frau vor ihm zusammenbrach. „Alles. Es kommt immer wieder hoch“, Peter fällt es schwer, das „Alles“ mit Worten zu beschreiben. Er braucht einen Moment …

Dann erzählt er, wie es ihm damals erging, an dem Tag, der sein Leben veränderte. Er habe sich mit seiner Frau verabredet, um zu reden. Die Ehe stand auf der Kippe. Es gab viele Probleme. Peter war mit seiner Sporttasche unterwegs, hatte auch seine Pistole, das Erbstück eines Onkels, dabei. Er habe, so sagt er, an diesem Tag darüber nachgedacht, sich umzubringen. „Hätte ich es bloß gemacht“, murmelt Peter und legt seine Stirn in seine flachen Hände. Durchatmen. „Aber ich hab’s nicht geschafft“, setzt er fort und schildert, wie er zum verabredeten Termin auftauchte, wie von der ersten Minute an die Hitze in ihm hochkroch, so dass er Schweißperlen auf der Stirn hatte.

„Vielleicht zehn Minuten“, so schätzt er, ging die Unterhaltung – „in dieser Zeit ist es langsam in mir eskaliert“. Dann habe er die Pistole aus der Tasche geholt und abgedrückt. „Ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe die Schüsse nicht gehört, den Rückschlag nicht gespürt. Nichts. Es war, als würde ich nebendran stehen.“ Als seine Frau vor ihm auf dem Boden lag, ging er noch einmal zu ihr. So schildert er es. Sie lebte noch. Blutete stark. Er habe für einen kurzen Moment mit beiden Händen ihren Kopf angehoben. „Dann bin ich gegangen. Ohne Ziel. Ich hab’s nicht begriffen. Bin einfach gelaufen“ – bis er die Sirenen hörte.

Peter stellte sich noch am selben Tag der Polizei und wurde dem Haftrichter vorgeführt. „Ich habe ihn gefragt, ob er es möglich machen kann, dass ich meine Frau im Krankenhaus besuchen kann“, erinnert er sich, „ich wollte mich bei ihr entschuldigen, ahnte nicht, dass sie tot ist.“ Eine Antwort bekam er nicht. Aber dann sah er plötzlich die Akte auf dem Schreibtisch des Richters und das rote Kreuz hinter dem Namen seiner Frau. „Da wusste ich, dass ich den größten Fehler meines Lebens gemacht habe.“

In der Untersuchungshaft lebte er sehr zurückgezogen. „Ich habe viel geweint“, sagt Peter. Warum? „Ich habe um meine Frau getrauert. Oft habe ich in den Spiegel geschaut und gesagt: ,Du Arschloch!’“. Peter wurde als suizidgefährdet eingestuft, war nie allein in der Zelle. „Ich wollte sterben. Alles hatte keinen Sinn mehr“, sagt er, doch seine Tochter habe ihn angefleht, durchzuhalten. „Sie hat mir schnell verziehen und mich auch bald besucht. Sonst hätte ich es nicht geschafft.“

Auch seine nächsten Verwandten sparten sich Vorwürfe, „kein böses Wort“ hörte er von ihnen. „Ich hätte Verständnis gehabt, wenn sie mir nie verziehen hätten. Aber sie waren immer an meiner Seite.“ Ihn selbst allerdings quälte es. Das „Alles“. Immer wieder dieselbe Szene, die Bilder, die Endgültigkeit. Schlafstörungen plagten ihn am Anfang der Haft. Schlaganfälle und Herzinfarkte folgten in den Jahren danach. „Es tut mir so leid, dass ich meiner Frau das angetan hab, so sehr, dass es wehtut“, sagt Peter. Er spricht jetzt nicht mehr in der Vergangenheit. Ist das heute noch so? „Jeden Tag“, sagt er, und wiederholt: „Jeden Tag.“

In der Therapie habe er gelernt, die Szene umzudenken. „Dann stelle ich mir vor, dass ich zu ihr gehe und ihr die Hand gebe, statt zu schießen. Das hilft.“ Eine Hand voll Briefe habe er an seine tote Frau geschrieben und sie um Verzeihung gebeten. Auch das sei Teil der Behandlung gewesen. Peter erzählt, wie er sich in der Haft von den anderen absonderte. „Das Geschwätz dort kann man manchmal nicht ertragen. Es wird viel gelogen. Den meisten ist scheißegal, was sie gemacht haben.“ Er vertraute sich dem Gefängnispfarrer an. Sie redeten viel und weinten, manchmal auch gemeinsam. „Der Pfarrer hat gesagt, Gott verzeiht alles“, sagt Peter, „aber…tja“, er zuckt mit den Schultern – und lässt das Ende des Satzes offen. Peter steckte sich in der Haft das Ziel, seine Schulden abzubauen und arbeitete.

Dass man ihm in der JVA einen verantwortungsvollen Job übertrug, habe ihm sehr geholfen, sich selbst wieder etwas zuzutrauen, sagt er. Viele Jahre dauerte es, dann sei alles abbezahlt gewesen. Und dann? „Freiheit.“ Danach habe er sich am meisten gesehnt. Lebenslang – so lautete im Gericht sein Urteil, also mindestens 15 Jahre Haft. „Das ist viel Zeit“, betont Peter. Dann redet er für einen Moment nicht mehr. So, als wolle er demonstrieren, wie lange eine Minute dauert.

Und wie war der Moment, als er die JVA verlassen durfte? Peter legt seine flache Hand auf die Brust, dorthin, wo sein Herz pocht. „Diesen Tag werde ich nie vergessen“, erzählt er: „Der Beamte kam in meine Zelle und sagte: ’Hey, Du kannst zusammenpacken’.“ Nur das Wichtigste habe er in seine Reisetasche gestopft. Rasierer, Töpfe, ein paar Klamotten ließ er zurück – Hauptsache raus, ins Taxi und zu seiner Mutter. Peter ist jetzt ein freier Mann. Er hat seine Strafe abgesessen. Aber er bleibt ein Mörder. „Ja, stimmt“, nickt er zunächst zustimmend. Er denkt nach. Atmet tief durch. Dann sagt er: „Ich selbst sehe mich nicht als Mörder. Ich weiß ja, dass es der größte Fehler meines Lebens war.“

Seit diesem Jahr lebt er wieder in seinen eigenen vier Wänden, weit entfernt, von dem Ort, an dem das „Alles“ passierte. Er genieße die Freiheit, sagt er, „aber ich brauche Ruhe, ich will schützen, was ich habe.“ Gesundheit in Corona-Zeiten? Nein, winkt er lächelnd ab, und erwähnt nebenbei, wie sehr ihn die Maske nervt, die ihn einschränkt, „ich meine nicht Gesundheit. Ich meine die Freiheit. Ich werde nicht mal mehr über eine rote Ampel gehen“, kündigt er an: „Bloß keine Fehler machen.“ Er sei zwar frei, trage aber die Schuld mit sich – „wie Gepäck“.

Ist es sein Wunsch, sich irgendwann verzeihen zu können? „Nein. Das wird nicht passieren. Es ist die Bürde, die ich mir selbst auferlegt habe. Und damit muss ich leben. Bis zum Schluss.“

