Wegen Totschlag angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 29-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Totschlags Anklage vor dem Landgericht erhoben. Dies teilte die Behörde in einer Presseerklärung am Montag mit. Dem Mann wird vorgeworfen, am 15. August des vergangenen Jahres auf der Rheinau seine Ex-Freundin mit 22 Messerstichen getötet zu haben (wir berichteten).

Laut Anklage soll er gegen 20 Uhr seine ehemalige Lebensgefährtin – eine Studentin aus Spanien – angerufen haben, um ihr mitzuteilen, dass sie ihre restlichen Sachen aus der ehemals gemeinsamen Wohnung in der Neuhofer Straße in Mannheim-Rheinau abholen könne. Kurz vor 22 Uhr soll sie in der Wohnung eingetroffen sein. Dort habe der Angeschuldigte die Frau gegen 22.10 Uhr gepackt, sich auf dem Bett auf ihren Oberkörper gekniet und 22 Mal mit einem Messer auf den vorderen Halsbereich eingestochen. Die Frau starb aufgrund ihrer Verletzungen und des hohen Blutverlusts.

Einfluss von Drogen und Alkohol

Zum Zeitpunkt der Tat soll der 29-Jährige unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden haben. Mordmerkmale seien nach dem Ergebnis der Ermittlungen nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit nachweisbar, da der genaue Geschehensablauf in der Wohnung nicht geklärt werden konnte.

Als am darauffolgenden Tag gegen 18.45 Uhr die Polizei an der Wohnungstür klingelte, soll sich der Mann vom Dachbalkon im fünften Stock gestürzt haben. Er überlebte schwer verletzt. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde der Haftbefehl im Dezember außer Vollzug gesetzt. Mit Anklageerhebung hat die Staatsanwaltschaft beantragt, die Nebenklage der Eltern der Getöteten zuzulassen. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheidet nun die Schwurgerichtskammer.

Spenden der Kollegen

Um die Kosten für die Überführung des Leichnams nach Spanien und die Beerdigung bezahlen zu können, hatten Arbeitskollegen der Frau nach der Tat einen Spendenaufruf im Internet für die Angehörigen gestartet (wir berichteten). Zahlreiche Menschen spendeten insgesamt 15 000 Euro, die die Mitarbeiter schließlich der Mutter des Opfers übergaben. Sie war nach Mannheim gereist, um ihre tote Tochter nach Spanien zu überführen und dort zu beerdigen. kako/cs

