Wegfall von Abstandsgebot „erschreckt viele Eltern“

Dass von den Quarantänemaßnahmen am Ursulinen-Gymnasium vorerst nur eine Teilklasse betroffen ist, liegt an dem Konzept des Kultusministeriums. Es hat für die weiterführenden Schulen verfügt, dass nicht nur in den öffentlichen Bereichen der Schule – also Höfen, Zugängen oder Fluren – sondern auch in den einzelnen Unterrichtsräumen das Abstandsgebot einzuhalten ist. Das führt in der Regel dazu, dass Klassen geteilt werden. Auch in den Pausen müssen die Gruppen getrennt bleiben. Im Fall eines positiv auf Corona getesteten Schülers lässt sich dadurch die Zahl derer, die indirekt betroffen sind, klein halten.

Wöchentlicher Wechsel

Außerdem gilt für die weiterführenden Schulen seit 15. Juni – von den seit 4. Mai durchgängig präsenten Abschlussklassen einmal abgesehen – dass mehrere Jahrgänge im wöchentlichen Wechsel zum Präsenz-unterricht kommen. An den Gymnasien sind das beispielsweise in einer Woche die Klassen 5/6, in der zweiten die 7/8 und in der dritten die 9/10.

Ein solches rollierendes System gab es zwei Wochen lang, vom 15. bis 26. Juni, auch in den Grundschulen. Dort traten zunächst erste und dritte, dann zweite und vierte Klassen an. Seit diesem Montag ist das anders, es sollen wieder möglichst alle Schüler an Bord sein. Außerdem ist in den Grundschulen – und auch in den Kitas – zu diesem Zeitpunkt das Abstandsgebot zwischen den Kindern weggefallen.

Das heißt: In den Grundschulen sind die Klassenverbände wieder komplett zusammen – auch wenn die einzelnen Klassen nach wie vor unter sich bleiben sollen. Das hat die Befürchtung unter vielen Eltern verstärkt, ihre Kinder könnten sich, oder Familienangehörige mit Vorerkrankungen, infizieren. Der Wegfall des Abstandsgebots „erschreckt viele Eltern“, hat Nadine Sabra, die stellvertretende Vorsitzende des Mannheimer Gesamtelternbeirats (GEB), festgestellt.

Sabra berichtet allein in ihrem engeren Umfeld von zehn Familien, bei denen die Kinder aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht in die Schule geschickt wurden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020