Wegweiser zeigt auch urbane Gärten

Urbane Gärten, öffentliche Bücherschränke und „Wege der Industriekultur“ sind neu in der aktuellen, fünften Auflage des Bürgerstadtplans eingezeichnet, wie Elke Dünnhoff vom Umweltforum mitteilt. Der Stadtplan wird seit 2001 mit zahlreichen Angaben zum umwelt- und klimafreundlichen Mannheim sowie zum Thema Nachhaltigkeit von sieben Umweltgruppen und der Arbeitsgemeinschaft (AG) Barrierefreiheit herausgegeben.

Jetzt ist die Karte wieder in Buchläden, Fahrradgeschäften, bei den Bürgerdiensten und im Umweltzentrum an der Käfertaler Straße erhältlich (Schutzgebühr 4,90). Der Stadtplan bietet eine Gesamtübersicht von Mannheim im Maßstab 1:18 000. Ein Zentimeter auf der Karte entspricht dabei 180 Metern in der Natur. Der Stadtplan enthält das komplette Radwegenetz von Mannheim, Ludwigshafen-Mitte und Ilvesheim.

Infos für die Mobilität ohne Auto

Wer ohne eigenes Auto mobil sein möchte, findet hier zudem das Liniennetz der RNV, die Carsharing-Stationen von Stadtmobil Rhein-Neckar und als neuer Eintrag die Stationen der VRN-Nextbike Mieträder. Was die ökologisch ausgerichtete Karte von anderen Stadtplänen unterscheidet, sind nach Angaben des Umweltforums die zahlreichen Einträge mit Tipps und Hinweisen für den Ökoeinkauf, zu Ausflugszielen wie attraktiven Spiel- und Kickplätzen, Industrie- und Naturdenkmälern, zu Jugendhäusern und Seniorentreffs, Bürgerdiensten und Stadtbüchereien und vieles mehr.

Verzeichnet sind zudem barrierefrei erreichbare öffentliche Gebäude wie zum Beispiel Museen, Theater, Rathäuser, Kirchen, Stadtbüchereien sowie Behindertentoiletten in der Innenstadt. Besonders lesefreundlich ist laut Umweltforum der vergrößerte Kartenausschnitt mit den Quadraten und den angrenzenden Stadtteilen Jungbusch, Neckarstadt (Ost und West) sowie Schwetzingerstadt und Oststadt. lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018