Wehmütige Erinnerungen an „Ami-Mess“

Dieses Plakat im grell leuchtendem Pink – über Jahrzehnte haben es die Mannheimer immer wieder gesehen. Bis 2010, doch seither gibt es das Deutsch-Amerikanische Volksfest nicht mehr. Im „Zeitstrom-Haus“ im Benjamin Franklin Village wird jetzt daran und an einige weitere Aspekte des Lebens der US-Soldaten in Mannheim erinnert, denn die seit zwei Jahren bestehende kleine Ausstellung in der früheren Vorschule wurde nun erweitert.

Öffnungszeiten Die Ausstellung ist montags bis freitags von zehn bis 16 Uhr zu sehen. Samstag von 13 bis 16 Uhr ist sie ebenfalls geöffnet – dann ehrenamtlich betreut vom Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises. Das „Zeitstrom-Haus“ in der ehemaligen US-Vorschule liegt neben der Sporthalle, Zufahrt über Birkenauer Straße/Platz der Freundschaft, dann zu Tor 1 von Franklin. Mit der Stadtbahn Linie 5 fährt man bis zur Haltestelle „Platz der Freundschaft“ (früher Käfertal-Wald). pwr

Das Plakat, Fotos und Texte haben Schüler der Friedrich-List-Schule bei einem Projekt zusammengetragen, dazu mit Zeitzeugen gesprochen. Dabei sei „ein bisschen Wehmut aufgekommen“, so ihr Lehrer Bernd Oßwald. Und er bekennt, dass er selbst früher „begeisterter Fan der Ami-Mess“ gewesen ist.

Club-Kultur geprägt

Wehmut registrierte nicht nur Oßwald. Sie habe gemerkt, „wie sehr die Mannheimer das Thema noch bewegt und berührt“, so Nora Kaiser von der Firma „beier + wellach projekte“, die für die Ausstellung verantwortlich zeichnet. „Fast 70 Jahre haben eben ihre Spuren hinterlassen“, so Kaiser. Um diese zu sichern, führten Studenten von Philipp Gassert, Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim, Interviews mit Mannheimern, die in Kurzform in der Ausstellung abgerufen werden können. Das komplette audiovisuelle Material übergab Projektleiterin Kirsten Batzler, inzwischen bei der Bundesgartenschau-Gesellschaft tätig, an Marchivum-Direktor Ulrich Nieß.