Weiche eingefroren, Stadtbahn entgleist

Mannheim.Dass es die Eiseskälte war, die eine Straßenbahn am Mittwochmorgen zum Entgleisen brachte, ist sehr wahrscheinlich, aber noch nicht ganz sicher. Fest steht jedoch, dass viele RNV-Kunden dadurch länger an den Haltenstellen warten und frieren mussten. „Das tut uns natürlich leid, dass unsere Kunden hier in der Kälte ausharren mussten“, sagte gestern ein Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft. Auch Kunden der Deutschen Bahn waren betroffen: Rund um Mannheim waren offenbar ebenfalls wegen der Kälte mehrere Weichen außer Betrieb. „Das war im Raum Mannheim nicht der beste Tag“, sagte Bahnsprecher Werner Graf.

Gegen 7.30 Uhr war die Stadtbahn der Linie 5 an der Haltestelle Kunsthalle entgleist. Die Bahn war unterwegs vom Hauptbahnhof in Richtung Rosengarten, als sie an einer Weiche mit den vorderen Rädern aus den Gleisen sprang, verletzt wurde dabei niemand. „Die genauer Ursache ist noch nicht klar“, so der RNV-Sprecher. Allerdings sei es wahrscheinlich, dass die Motorweiche durch die Kälte nicht funktionierte. Zwar sei das Unternehmen auf Frost vorbereitet, viele Weichen seien beheizt. Wenn das System ausfalle, könne es aber Probleme geben. Gegen 9 Uhr gelang es Technikern der RNV, die Bahn mithilfe von Hydraulikpumpen wieder zurück auf die Schienen zu setzen.

Weil das Gleis vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Uniklinikum blockiert war, kam es ab 7.30 Uhr auf den Linien 3, 4, 5 und 6 in dieser Fahrtrichtung zu massiven Beeinträchtigungen. „Die Bahnen fuhren Umleitungen, wir hatten zwei Busse eingesetzt, die zwischen Hauptbahnhof und der Haltestelle Uniklinikum gependelt sind“, so der RNV-Sprecher.