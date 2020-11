Weihnachten als Superspreading-Event? Ärztechef hält das für unwahrscheinlich

Mannheim.Wie sehr Menschen in der Corona-Pandemie unter Einsamkeit leiden, erfährt Klaus Reinhardt, wenn er immer montags in seiner Hausarztpraxis in Bielefeld mit seinen Patienten spricht. Deshalb hält der 60-Jährige, der auch Präsident der Bundesärztekammer ist, die Lockerungen der Maßnahmen über Weihnachten für richtig. „Es sind ja Tage, an denen viele Menschen sich sowieso schon alleingelassen fühlen, insofern finde ich das angemessen und richtig“, betont Reinhardt im „MM“-Podcast „Leben in Zeiten von Corona“.

Dass die Infektionszahlen explosionsartig steigen werden, weil über die Feiertage wieder mehr Menschen zusammenkommen dürfen, hält er für unwahrscheinlich. Gleichzeitig sieht er durch die besondere Corona-Situation die Möglichkeit, die Einstellung zu Weihnachten zu überdenken. „Vielleicht lernen wir jetzt, ein wenig entspannter zu feiern und uns nicht so viel aufzuladen, dass alles hundert Prozent perfekt wie immer sein muss. Das ist ein Lernprozess, der vielleicht auch längerfristig etwas bewirken könnte.“ Mit Blick auf den richtigen Umgang mit Schulen erklärt der Allgemeinmediziner: „Schulen sind kein Hort riesiger Spreading-Events, das darf man, glaube ich, feststellen.“

Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020