Weihnachten unter freiem Himmel

Besinnliche Weihnachtsmomente können Christen jeden Alters am 24. Dezember in den Kirchen in ihren Stadtteilen oder in der Innenstadt erleben. Allein bei den feierlichen Christmetten um 17 und 22 Uhr in der katholischen Jesuitenkirche in A4, 1 begehen mehrere hundert Gläubige den Heiligen Abend gemeinsam.

Moderne Sichtweise auf das Fest

Dass dieses Gemeinschaftsgefühl nicht nur im Kirchenschiff entsteht, wird am 24. Dezember um 17 Uhr mitten auf dem Mannheimer Marktplatz beim Open-Air-Weihnachtsgottesdienst unter dem Motto „Mensch.Gott.Weihnachten“ spürbar. Damit nähern sich Mitfeiernde nicht nur einem Aspekt der ursprünglichen Ereignisse der Weihnachtsgeschichte an. Schließlich erreichte die Nachricht von der Geburt Jesu zuerst die Hirten auf dem Feld – also diejenigen, die sich im Freien aufhielten. „Dieser Heiligabend-Gottesdienst verbindet die Frohe Botschaft zudem mit poppig-modernen Perspektiven auf das traditionelle Christfest“, erläutert Kathrin Grein, katholische Pastoralreferentin und Organisatorin der Feier unter freiem Himmel, das Konzept.

Jeder, der auch nur zufällig vorbeikommt, kann bleiben und Weihnachten Openair auf dem mit Kerzen stimmungsvoll erleuchteten Marktplatz miterleben. Schon bei der Premiere 2018 waren über hundert Menschen dieser Einladung gefolgt. Veranstalter ist auch in diesem Jahr die Katholische Kirche. red/mai

