Weihnachtliche Rundfahrt durch den Hafen

Es ist eine lange Tradition: Kurz vor Heiligabend fährt die „MS Oberrhein“ mit Seelsorgern und Musikern an Bord über Rhein und Neckar, um den Binnenschiffern „Frohe Weihachten“ zu wünschen. Diese Tradition gibt es schon seit fast 50 Jahren. Viele Weihnachtslieder spielten die Musiker des Posaunenchors Feudenheim auch dieses Jahr wieder, um den Schifferfamilien ein ruhiges und gesegnetes Fest zu wünschen. Julius (zehn Jahre) und David (zwölf) waren dabei die jüngsten der Musikanten, die es sich nicht nehmen ließen, die Rundfahrt musikalisch zu unterstützen. Christian Brunnemann dagegen war mit 81 Jahren der älteste Posaunist an Bord.

Für die Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim (HGM) ist die Rundfahrt zugleich der Jahresabschluss. „In diesem Jahr wurden wir etwas gebeutelt. In der Trockenperiode ging der Umschlag um bis zu 40 Prozent zurück“, sagte Roland Hörner, Hafendirektor und damit Chef des Landesbetriebes. Über das ganze Jahr 2018 hinweg rechnet Hörner mit einem finanziellen Minus von rund 20 Prozent. „Das bedeutet Mindereinnahmen von etwa 600 000 Euro für den Hafen“, stellte er fest.

„Früher waren die Pfarrer an Bord mit einem Megaphon ausgestattet. Da fuhren wir ganz nah zu den Schifferfamilien, und überbrachten die Wünsche persönlich“, sagte Hörner. Heute gebe es das nicht mehr, ohnehin machten sich viele Schiffer über die Weihnachtstage mit dem Auto auf den Weg nach Hause.

Viele Gäste an Bord

Schifferseelsorgerin Anne Ressel und Stadtdekan Karl Jung feierten eine ökumenische Andacht auf der „MS Oberrhein“. Ressel trug die Geschichte der kleinen Ida vor, die bei Frau Engel läutete und fragte: „Was muss man machen, um ein Engel zu werden?“ Da sie einen Mann mit dem Namen geheiratet habe, sei es für sie nicht so schwer gewesen, antwortet die ältere Dame, die sich über den Besuch von Ida freute. Der Stadtdekan stimmte das „Vater unser an“ und segnete die Bootsfahrer. Der Posaunenchor spielte „Es ist ein Ros’ entsprungen“.

In der Zwischenzeit hatte das Schiff der Hafengesellschaft den Mühlauhafen verlassen und war über Rhein und Neckar in die Kammerschleuse am Industriehafen unter Begleitung des Bootes der Polizei eingefahren. An der Schleuse wurde eine Fallhöhe von gerade einmal 30 Zentimeter überwunden.

Im Hafen selbst löschten einige Schiffe noch ihre Ladungen. Die Schiffsführer freuten sich über die weihnachtlichen Klänge, die sie sonst bei ihrer Arbeit eher selten hören und grüßten die auf der „Oberrhein“ mitfahrenden Gäste, darunter der Rektor der Universität Mannheim, Thomas Puhl, und Bürgermeister Lothar Quast. Nach einem kurzen Abstecher neckaraufwärts drehte das Schiff um und steuerte wieder den Mühlauhafen an – mit einem letzten „Stille Nacht, Heilige Nacht“. has

