Weihnachtliches Ende Januar: Konzert der Liedertafel

Der Weihnachtstrubel und die Hektik der Feiertage sind vorbei. Aber die Mannheimer Liedertafel will die besinnliche Zeit mit einem Konzert noch einmal nachwirken lassen. Deshalb stehen Vertonungen adventlicher Texte im Zentrum eines Abends in der Friedenskirche in der Schwetzingerstadt: das Weihnachtsevangelium, das „Magnificat“ (Lobgesang der Maria), und das „Gloria“ (Ehre sei Gott in der Höhe). Hauptwerk des Abends ist das „Gloria“ in D-Dur von Antonio Vivaldi. Dessen Instrumentalwerke sind oft auf Konzerten zu hören. Weitaus weniger bekannt sind seine geistlichen Chorwerke, zu deren besten das „Gloria“ zählt. Für das Konzert samt Weihnachtsgeschichte am Samstag, 26. Januar, um 18 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Liedertafel“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner der Verlosung werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt. red/lok (Bild: Liedertafel)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019