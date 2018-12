Weihnachtsklänge erreichen sogar die Dementen

„Eine wunderschöne Überraschung“, dankte Wohnbereichsleiterin Beate Matheis im Namen vieler glücklich strahlender, ja gerührter Bewohner: Zwei Sänger, ein Pianist und der Nikolaus besuchten zu einer Matinee an Heiligabend das Pflegeheim Pauline-Maier-Haus.

Auch wenn ein Fahrstuhl ausgerechnet an diesem Tag kaputt ist – das Personal schafft es, die Bewohner – davon sehr viele im Rollstuhl oder mit Rollator – in einem Stockwerk mit Klavier zu versammeln. An den Tasten nimmt Matteo Pirola Platz, Solorepetitor am Nationaltheater. „Ein Freund der Musik und der Nächstenliebe“, so Sängerin Heike Theresa Terjung in ihrer Begrüßung, habe den Vormittag möglich gemacht. Sie meint Projektentwickler Egon Scheuermann, der – stark christlich geprägt – schon seit 20 Jahren viele solche Konzerte in Heimen arrangiert und zudem immer wieder ältere Menschen beschenkt. Diesmal hat er Terjung verpflichtet, von 1991 bis 2000 im Ensemble des Nationaltheaters und seither auf vielen Bühnen sowie als Gesangslehrerin engagiert. Mit der Mezzosopranistin ist Tenor Christoph Wittmann gekommen, auch er 2005 bis 2010 Ensemblemitglied am Nationaltheater und nun auf zahlreichen Bühnen sowie bei vielen Kirchenkonzerten gefragt. Gemeinsam stimmen sie die bekanntesten Weihnachtslieder an. „Ich weiß doch, dass sie das mögen, und viele Texte kennen, meine Mama ist auch gerade 90 geworden“, so Terjung.

Ob „Fröhliche Weihnacht“, „Macht hoch die Tür“ oder „Es ist ein Ros entsprungen“ – beliebte Titel stimmen die beiden Künstler an. „Das kenne ich“ oder „oh, schön“ kommentieren die Bewohner die Auswahl, und eine Frau will unbedingt ein Textheft, um mitzusingen – zum Glück hat Terjung ein zweites Exemplar für sie dabei. Immer wieder geht die Sängerin auch auf einzelne Bewohner zu, setzt sich zu ihnen, animiert sie zum Mitsingen. Ob schon sehr demente, sehr aufgeregte oder sehr in sich zurückgezogene betagte Bewohner – den Künstlern gelingt es, alle zu erreichen. Und auch da, wo das Gehör längst kaputt und das Hörgerät viel zu schwach ist, dringen der Tenor und die Mezzosopranistin mit ihren Stimmen durch. Ganz still ist es, als beide das Duett „Josef und Maria“ singen, ehe sie am Ende alle „Süßer die Glocken nie klingen“ erschallen lassen.

Schließlich kommt der Nikolaus, schenkt im Namen von Scheuermann allen Bewohnern Pralinen – es ist Alexander Fleck, mit echter, goldbestickter Mitra, liturgischem Gewand, Krummstab und langem weißen Bart wie einst der Bischof Nikolaus von Myra. „Es war wunderbar“, bedankt sich Beate Matheis.

