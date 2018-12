Weihnachtskonzert der Montagssänger

Unter dem Motto „Na dann . . . Stille Nacht!“ laden Sängerin Jeanette Giese und Pianist Peter Moss mit dem von ihnen geleiteten Projektchor, den Montagssängern, am Freitag, 14. Dezember, um 18 Uhr zur glitzernden Weihnachtsrevue in den Saal der Abendakademie ein. Auf dem Programm steht eine Mischung aus witzigen Geschichten, rührenden Gedichten und groovigen sowie stimmungsvollen Weihnachtsliedern. Ein Abend, der seine Zuhörer in die richtige Stimmung bringen wird, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt zum Konzert am 14. Dezember kostet im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Karten und weitere Informationen unter Tel.: 0621/107 61 50. ena

