Weihnachtsmarkt der „Fröhlich Pfalz“

Zum Weihnachtsmarkt im und rund um das Vereinsheim in der Galvanistraße 10 in Käfertal lädt die „Fröhlich Pfalz“ ein. Er beginnt am Sonntag, 9. Dezember, ab 14 Uhr. Neben selbstgebastelter Weihnachtsdekoration können Weihnachtsleckereien, von Mitgliedern der Garde gefertigt und gebacken, erworben werden. Die Mitglieder der Krümelgarde tragen Gedichte vor und singen Weihnachtslieder. Die Trainer und Betreuer haben ein Singspiel vorbereitet. Auch der Nikolaus kommt vorbei und überreicht den Kindern Geschenke. Dazu gibt es Glühwein, alkoholfreie warme Getränke und „etwas für den Hunger“, wie der Verein ankündigt. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018