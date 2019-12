Weihnachtsmusik mit Orgel und Blechbläsern

Festliche Weihnachtsmusik von Johann Sebastian Bach und Otto Nicolai sowie Weihnachtsliedersuiten von Jan Koetsier und Johannes Michel spielt das Ensemble Mannheimer Blech am Samstag, 21. Dezember, um 18.30 Uhr in der Christuskirche, Werderplatz 16, mit Orgelbegleitung. An der Orgel spielt Johannes Michel. Die Leitung des Konzerts liegt bei Ehrhard Wetz.

Für das Konzert am Samstag, 21. Dezember, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11(0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Christuskirche“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt.

