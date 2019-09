„Weil es zu Körperverletzungen geführt hätte“

Vor dem Anpfiff wusste die Polizei über die Unterbesetzung der professionellen Ordner Bescheid. SVW-Geschäftsführer Markus Kompp dementiert, informiert worden zu sein.

Das Duell mit dem KFC Uerdingen ist der dritte Anlauf für den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. Am 27. Mai 2018 geht es um Ruhm und Geld – und der Tag endet schlimm: 45 Menschen werden von gewaltbereiten Fans zum Teil schwer verletzt. Darunter Einsatzkräfte und Anhänger beider Seiten, aber auch Familien. Als Waldhof-Fans ab der 82. Spielminute immer wieder Bengalos zünden und Feuerwerksraketen auf den Rasen schießen, bricht Schiedsrichter Patrick Ittrich die Partie beim Stand von 1:2 schließlich ab.

Das Ergebnis wertet der Deutsche Fußballbund (DFB) danach mit 2:0 für Uerdingen. Im Nachgang verurteilt das Sportgericht den SV Waldhof zu einer Geldstrafe von 50 000 Euro sowie neun Punkten Abzug. In weiteren Verhandlungen wird das Strafmaß reduziert, im März 2019 kassiert das Landgericht Frankfurt den Punktabzug komplett. Grund: Ein Sportgericht solle nicht in den sportlichen Wettbewerb eingreifen. Auch, wenn der DFB gegen das Urteil in Berufung ging – für viele war der Tag damit Geschichte.

Als Risikospiel eingeordnet

„MM“-Recherchen haben nun ergeben, dass sich bis heute Führungskräfte von Verein und Polizei den Konsequenzen ihres Handelns öffentlich entziehen. Dabei hatten die Planungen für das Heimspiel ruhig begonnen. Wie Sicherheitsdezernent Christian Specht (CDU) im Gespräch mit dieser Zeitung bekräftigt, habe die Polizei das Rückspiel gegen Uerdingen auf Basis eigener Erkenntnisse in die zweithöchste Gefahrenklasse – und damit als Risikospiel – eingeordnet, nicht jedoch als Hochrisikospiel. Laut szenekundiger Beamter sei es beim Hinspiel am 24. Mai 2018 in Duisburg zu keinen nennenswerten Randalen zwischen den Anhängern gekommen, auch waren die Fan-Lager „grundsätzlich“ nicht als verfeindet bekannt. In der Folge waren Karten für die Westtribüne des Carl-Benz-Stadions nicht nur an Gäste-Fans aus Krefeld, sondern auch an Mannheimer Zuschauer verkauft worden.

Ein Schritt, der die Vorfälle am 27. Mai 2018 erst ermöglichte – doch nicht der einzige. Bereits am 7. Mai hatte der Sicherheitsdienstleister beim SV Waldhof, die Phoenix Security Group, Insolvenz beantragt. In der Folge übernahm die Bewachungsfirma MK Solutions unter Geschäftsführer Mathias Krüger den Auftrag. Krügers Angestellte sollen laut SVW-Geschäftsführer Markus Kompp bereits zu Zeiten von Phoenix als Subunternehmer im Stadion gearbeitet haben. Außerdem seien die Sicherheitsleute, so gibt Sicherheitsdezernent Specht Kompp wieder, in das Sicherheitskonzept eingewiesen gewesen. Das bestätigt Kompp auf „MM“-Nachfrage. Er ergänzt: „Sicherheitsdienstleister nehmen sich in der Regel für die Einsätze mehrere Subunternehmer hinzu.“ Zum Einsatz seien während des Relegationsspiels auch Mitarbeiter gekommen, die im Carl-Benz-Stadion noch nie Dienst geleistet hatten.

Emotionen kochen hoch

Als die ersten Sicherheitskräfte um 7 Uhr morgens zu einer „kompletten“ Begehung des Stadions ihren Dienst antreten sollen, laufen laut Augenzeugenberichten ein paar vereinzelte Männer „ohne Plan“ umher. Auch als das Stadion um 11.30 Uhr – zweieinhalb Stunden vor Anpfiff – öffnet, brauchen die Sicherheitsleute am Einlass mehr Zeit als gewohnt für die Kontrollen. Obwohl erst wenige hundert Fans ins Stadion wollen, bilden sich bereits Schlangen. Emotionen kochen hoch.

Und auch hinter den Kulissen brodelt die Stimmung zu diesem Zeitpunkt laut „MM“-Informationen bereits. Als der damalige Sicherheitsbeauftragte des SV Waldhof, Thomas R. (Name geändert), zwei Stunden vor Spielbeginn eintrifft, bemerkt er, dass viel zu wenig Sicherheitsleute im Stadion sind. Seinen Namen möchte R. nicht in der Zeitung lesen, weil der Verein „mehrfach“ versucht habe, ihm als Ehrenamtlichen das „eigene Versagen in die Schuhe zu schieben“. Gegenüber dem „Mannheimer Morgen“ äußert sich R. deutlich: „Mir fiel sofort auf, dass da etwas nicht stimmen kann.“ Auch weitere Augenzeugen sowie die organisierten Fans von Pro Waldhof stellen – damals wie heute – „deutlich sichtbar zu wenige“ Sicherheitskräfte fest. Einige Besucher wollen „nicht einmal 50“ professionelle Ordner im Stadion gesehen haben, andere „weniger als die Hälfte des Üblichen“.

Über seine Beobachtungen informiert R. in persönlichen Gesprächen nach eigenen Angaben zuerst SVW-Geschäftsführer Markus Kompp, dann den Einsatzführer der Polizei, Frank Hartmannsgruber. Während Kompp die Unterredung bis heute dementiert und sich auf eine Unterrichtung nach dem Spiel beruft, räumt ein Sprecher der Polizei ein, dass Hartmannsgruber „kurz vor Spielbeginn“ über die Unterbesetzung in Kenntnis gesetzt worden sei. Man habe den Sicherheitsbeauftragten des SVW daraufhin „angewiesen, das Personal in der ‚West’ zu verstärken, was nicht geschah“. R.’s Gegenargument: Wenn Sicherheitspersonal fehlt, kann kein zusätzliches auf der Westtribüne aushelfen. Eigene Maßnahmen trifft die Polizei, die nach eigenen Angaben mit rund 370 Einsatzkräften vor Ort ist, zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Was sich in der 32. Spielminute schlagartig ändert. Als Patrick Mayer für den SV Waldhof den Ausgleich erzielt und Uerdingen-Fans auf der Westtribüne die Zäune überwinden, suchen Ordner das Weite. Ein angeforderter Einsatzzug der Bundespolizei greift ein. Auch nach der Pause wird die Polizei den Sicherheitsdienst auf der Westtribüne ersetzen, wie die Entscheidungen im sogenannten Kurvengespräch in der Halbzeitpause ergeben. Bei diesen Gesprächen erstatten sämtliche Sicherheitspartner Bericht, um auf mögliche Gefahrensituationen reagieren zu können. Auch eine Sicherheitsaufsicht des DFB ist dabei.

Das Spiel aufgrund der aktuellen Sicherheitslage abzubrechen, ist zu diesem Zeitpunkt laut übereinstimmenden Aussagen kein Thema. Die Polizei schreibt dem „MM“ dazu: „Ein Spiel wegen zu geringen Sicherheitspersonals nicht anzupfeifen oder den in der Halbzeit gegebenen Umständen“ seien „keine Begründung, ein Spiel abzubrechen“. Thomas R. erwähnt das fehlende Sicherheitspersonal im Kurvengespräch nicht noch einmal – die Bedingungen sind zu diesem Zeitpunkt laut Polizei „jedem bekannt“.

R., der seinerzeit auch für 40 ehrenamtliche Ordner zuständig ist, die auf der Otto-Siffling-Tribüne (OST) Dienst tun, wiederholt in der Halbzeit die bereits im Sicherheitsgespräch zwölf Tage zuvor getroffene Verabredung: „Wenn sich die Situation kritisch entwickelt, fordere ich Verstärkung an.“

Den Hilferuf setzt R. seinen Angaben zufolge ab, als die Stimmung nach Provokationen aus dem Uerdingen-Block rund um die 75. Spielminute auf der OST eskaliert. Ein Hilferuf, den Matthias Grüber, damals Einsatzleiter bei MK Solutions, nach „MM“-Informationen nicht beantwortet. Auch die Polizei greift, „trotz anderslautender Forderungen von einigen Seiten“ auf der OST bis zum Spielabbruch nicht ein. Laut Einsatzprotokollen, aus denen die Stadt zitiert, deshalb nicht, „da dies in jedem Fall zu Körperverletzungen auf beiden Seiten“ sowie „Vorwürfen hinsichtlich unangemessener Polizeihärte geführt hätte“. Inoffiziell geistert immer wieder eine anderslautende Formulierung der Polizei durch die Gespräche, die diese Zeitung führt: „Der Kampf auf der OST war nicht zu gewinnen.“

Auch die Stadt, die nach ihren Angaben erst nach dem Spiel über die Sachlage informiert wurde, zieht drei Tage später Konsequenzen. Bei einem Treffen im Rathaus berichtet der SVW, der Sicherheitsdienst habe 224 Mitarbeiter gemeldet, im Einsatz seien letztlich 170 Kräfte gewesen. Auch, wenn die genaue Zahl fraglich bleibt, steht fest, dass mindestens ein Drittel der Sicherheitskräfte, die am 27. Mai für das Relegationsspiel vor 24 263 Fans gefordert waren, gar nicht erst vor Ort war.

Vieles spricht nach Recherchen dieser Zeitung dafür, dass mehrere Entscheidungsträger schon vor dem Spiel darüber Bescheid wussten.

