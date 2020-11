Weinprobe im Internet

Trotz Corona-Pandemie veranstaltet der Lions Club Mannheim-Schloss wieder sein Genussevent „Winetime“ – dieses Jahr im Onlineformat. Teilnehmer können vor dem heimischen Computer Weine und Sekte von Top-Weingütern der Region genießen und damit bedürftigen Kindern helfen. Der Erlös geht an Radio Rumms der Mannheimer Kinderstation. Das Programm findet am Freitag, 4. Dezember, ab 19 Uhr statt. Das Genusspaket kostet 50 Euro und enthält einen Winzersekt, drei Weiß- und Rotweine, eine Schokolade sowie den Zugangscode für die Teilnahme. Die Winzer stellen ihre Tropfen während der „Winetime“ vor. Im Unterhaltungsprogramm ist Bloomaul Joachim Goltz, Bariton am Opernhaus des NTM, dabei. Die Lions Genusstaschen sind erhältlich im Weinrefugium, Seckenheimer Str. 19, und in Heidelberg, Fritz-Frey-Str. 15, sowie im „Kaffeeladen“, Meerfeldstr. 40. Pro Genusstasche gehen 15 Euro an die Mannheimer Kinderstation. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020