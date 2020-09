Weinstube im Mannheimer Luisenpark schließt

Mannheim.Er will keine Feier, schon gar kein großes Fest, etwa mit „Restetrinken“. Theo Klein wird sich heute ganz leise verabschieden. Nach 45 Jahren schließt der 63-Jährige die Weinstube des Luisenparks, die danach abgerissen werden soll. Am Abend will er ein letztes Viertele ausschenken – damit endet eine Ära.

„Wir können doch nicht seit Wochen auf Abstand und Hygiene achten, uns dann aber heute betrunken in den Armen liegen“, betont Klein. Bis zuletzt habe er schließlich eine Verantwortung für seine Gäste, betont er – und das seien nun einmal überwiegend ältere Menschen.

Urig-rustikales Ambiente, dazu neben vielen guten pfälzischen Tropfen auch all die beliebten Spezialitäten – das machte über Jahrzehnte die Weinstube aus. Die Leberknödel hat Klein eigens von einem Metzger herstellen lassen, in Handarbeit. „Schiefer Sack“, Saumagen, Kochkäseschnitzel prägten seine Karte. „Gute Qualität zu gutem Preis“ sei seine Devise gewesen, betont Klein, schließlich seien ihm viele Gäste sehr ans Herz gewachsen.

Für zahlreiche ältere, alleine lebende Menschen war die Weinstube im Sommer das Wohnzimmer. „Sie haben hier einen Spaziergang gemacht, dann ein Viertele getrunken und Leute zum Reden gesucht – und bei uns gefunden“, hat Klein beobachtet. Und doch habe der Generationswechsel funktioniert: „Viele kamen als Kind mit den Eltern, kommen heute wieder mit ihren Kindern“, erzählt er. Daher habe er zudem Salat und Flammkuchen angeboten, das lag im Trend, „aber Hausmannskost ist wieder im Kommen“.

Viele prominente Gäste

Doch nicht mehr bei Theo Klein. „Ich bin froh, dass es jetzt ’rum ist“, atmet er auf. Gerade seine letzte Saison habe er sich anders vorgestellt: Drei Tage hatte er im März geöffnet, dann kam die Schließung wegen der Corona-Pandemie. Aber auch unabhängig von Corona „ist jetzt einfach Schluss, es langt jetzt“, so der 63-Jährige. Er ist dankbar, dass der Pachtvertrag regulär ausgelaufen ist und er nun in Rente gehen könne. Schließlich seien er und seine Frau jedes Jahr von März bis Anfang November durchgehend, ohne Ruhetag, vom frühen Morgen bis nachts auf den Beinen gewesen. Im Winter hat er selbst renoviert.

Doch unabhängig davon, dass er das Pensionsalter erreicht – auch die Weinstube selbst sei „einfach kaputt, einfach fertig“. Schließlich wurde sie eigentlich nur für die Bundesgartenschau 1975 errichtet. Danach sollte sie einem Spielplatz weichen – was Parkbesucher per Unterschriftensammlung verhinderten. Aber jetzt sei das Holz morsch, „es regnet oben ’rein und von unten drücken Wurzeln hoch, denn wir haben kein Fundament“, erklärt er. Da es keine Heizung gebe, breite sich immer mehr Feuchtigkeit aus.

1975 hatten zunächst Theo Kleins Eltern, damals auch Inhaber der Gefru-Getränkemärkte, die Weinstube gepachtet. Er half an den Wochenenden mit, übernahm vor 20 Jahren alleine die Verantwortung. Das Kochen hat er sich selbst beigebracht, „weil es mir Spaß gemacht hat“, betont Theo Klein, denn eigentlich ist er gelernter Kaufmann, zudem Sachverständiger für Getränke-schankanlagen, Fahrlehrer und Prüfer für Gabelstapler.

Aber die Weinstube – das war sein Leben. „Es war eine wunderschöne Zeit, Mensch, was haben wir hier erlebt“, denkt er an die Parkfeste mit Zehntausenden Besuchern oder die prominenten Gäste zurück, die nach Auftritten auf der Seebühne zu ihm kamen. Hazy Osterwald und seine Band hätten mehrere Tage bei ihm gefeiert, Willy Millowitsch habe „im Regen, nach einer Probe, seinen Handkäs mit Musik gegessen“ und auch Heino war da. „Aber der war komisch, hat nicht mit der Bedienung gesprochen, sondern der Manager hat für ihn bestellt“. „Die Erna“ aber, wie er sagt, also Joy Fleming, sei oft mit der Mutter gekommen, Schauspielerin Gabriela Badura stärkte sich oft, nachdem sie im Park ihre Rollen lernte, und Bülent Ceylan stand plötzlich neben ihm in der Küche. „Nett ist der“, so Klein.

Doch nun ist er erleichtert: „Es war schön, aber es ist vorbei jetzt!“ Als Besucher will er gerne weiter in den Park kommen – Stadtpark-Chef Joachim Költzsch hat ihm eine Freikarte geschenkt, auf Lebenszeit. „Das fand ich nett, und ich schaue auch mal, wie es läuft“, so Klein.

