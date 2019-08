Weirauch: Begründung absurd

In den im Mai vieldiskutierten Wahlplakaten der Parteien Die Rechte und III. Weg sieht die baden-württembergische Landesregierung keine Strafsache. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Vor allem ging es der SPD und ihrem Rechtspolitischen Sprecher, dem Mannheimer Boris Weirauch, um Plakate mit möglicherweise volksverhetzendem Inhalt. Auch der Verstoß gegen die öffentliche Ordnung stand im Raum.

„Die Einschätzung der grün-schwarzen Landesregierung zu den verunglimpfenden Plakaten rechtsextremistischer Parteien ist nach wie vor mehr als fragwürdig“, schreibt Weirauch der „MM“-Redaktion in einer Mitteilung. Die Begründung der Landesregierung: Bei dem Plakat der Partei Die Rechte mit dem Slogan „Wir hängen nicht nur Plakate“ wird weder aus dem Wortlaut noch aus dem Kontext ein eindeutiger Bezug zu einem geschützten Bevölkerungsteil hergestellt. Außerdem fordere die Partei in ihrem Wahlprogramm zur Europawahl im Fall von Mord-, Hoch und Landesverrat die Wiedereinführung der Todesstrafe. Das sei „an Absurdität kaum zu überbieten“, so Weihrauch. „Dass insbesondere die Grünen eine solche Argumentation mittragen würden, ist bemerkenswert.“

Bezug zu Meinungsfreiheit

Die Landesregierung bezieht sich zudem auf die im Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit. Weirauch: „Auch wenn Wahlplakaten zu Recht ein hoher verfassungsrechtlicher Schutz zukommt, dürfen wir es keinesfalls dulden, dass unter dem vorgeblichen Deckmantel der Meinungsfreiheit Bevölkerungsgruppen mit Hetze und gezielten Angriffen gegen die Menschenwürde pauschal und unerträglich verunglimpft werden.“ Die Präsenz von Feindbildern, Stereotypen und hasserfüllter Rhetorik sei eine große Gefahr. „Wer lange genug mit Sprache zuschlägt, schlägt irgendwann mit Gewalt zu“, schreibt Weirauch.

Im Zuge der Europawahl hatten die beiden Parteien Wahlplakate mit Aufschriften wie „Multikulti tötet“ (III. Weg) oder „Israel ist unser Unglück! Schluss damit.“ (Die Rechte) auch in Mannheim aufgehängt. Weirauch hatte über mehrere Wege versucht, die Plakate loszuwerden. Doch alle Behörden kamen zum selben Ergebnis: Die Plakate durften zunächst hängenbleiben. Wenig später entschied sich die Stadtverwaltung doch dazu, die Plakate entfernen zu lassen. Der Grund: Sie störten den öffentlichen Frieden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.08.2019