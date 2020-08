Weirauch mit neuem Kanal

Unter dem Titel „Weirauch direkt“ bietet der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch einen eigenen Kanal beim Messengerdienst Telegram an. Dort will er nach eigenen Angaben über seine Arbeit informieren, aber auch „ganz konkrete Hilfestellungen geben, wie beispielsweise aktuell bei den Corona-Verordnungen oder den Unterstützungsprogrammen für Wirtschaft, Kultur, Gastronomie und Vereine“. Gerade hier habe er festgestellt, dass bei den offiziellen Informationen des Landes oft noch viele Fragen geblieben seien. Telegram biete die Möglichkeit, schnell und unkompliziert Informationen aus erster Hand zu erhalten, so Weirauch in einer Mitteilung. Dafür müsse man sich lediglich einen Telegram-Account einrichten und könne dann den Kanal abonnieren – unter https://t.me/borisweirauchmdl. imo

