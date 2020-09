Weirauch will Verbot

Boris Weirauch fordert ein Verbot von Reichs- und Reichskriegsflaggen. Zunehmend würden, so der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete in Richtung Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), beide Banner als Erkennungszeichen von Rechtsextremen, Reichsbürgern und „anderen Feinden einer demokratischen Grundordnung“ zur Schau gestellt. Weirauch sieht darin eine zunehmende Provokation und Störung des öffentlichen Friedens. „Unsere Farben sind Schwarz-Rot-Gold.“

Erst vor wenigen Tagen gab es Diskussionen um eine Reichskriegsflagge, die in einem Schrebergarten in der Feudenheimer Au wehte. Nach viel Kritik holte der Besitzer seine Fahne ein, betonte aber, selbst nur an Marine und Seefahrt interessiert zu sein. Er störe sich daran, dass die Flagge von Rechtsradikalen als Ersatzsymbol missbraucht werde. Genau das will Weirauch nicht länger hinnehmen. Er fordert die grün-schwarze Landesregierung auf, das Zurschaustellen beider Flaggen zu verbieten. Weirauch verweist auf seine Erfahrung als Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses: „Wir mussten feststellen, dass sich die rechte Szene zunehmend strafrechtlich gerade noch erlaubte Erkennungszeichen sucht. Damit muss Schluss ein.“ red/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020