Weißdorn als Symbol für eine grünere Umwelt

Noch wirkt er, umringt von lauter dicht bewachsenen Sträuchern und Hecken, etwas kahl. Die vielen grünen Blätter und bunten Knospen am Boden im Vergleich zu den noch unbewachsenen, trist aussehenden Ästen in knapp zweieinhalb Metern Höhe verstärken diesen Eindruck. Und fast wie der hinter ihm stehende Fernmeldeturm am Luisenpark sticht nun auch er aus dem Beet unter ihm hoch heraus.

Doch der Weißdorn wird noch grün. „Richtig grün“, verspricht Thilo Dieing, seit April von Schülervertretern der erste gewählte Schülerratssprecher in der Geschichte Mannheims und somit Hauptverantwortlicher für die Pflanzaktion. Bienenfreundlich sei der Baum und auch geeignet, um im Winter Vogelfutter dranzuhängen. „Der Weißdorn symbolisiert den nachhaltigen Gedanken, dem wir uns verschrieben haben.“

Das Pflanzen des Baums durch Vertreter des Schülerrats vor dem Eingang des Luisenparks am Fuße des Fernmeldeturms läutet die Schlussphase der zweiten Projektwoche „Together we stand“ ein, frei übersetzt: „Gemeinsam erreichen wir etwas“.