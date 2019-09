Weiße T-Shirts als Zeichen gegen Ausgrenzung

Weiße T-Shirts, Longsleeves und Hemden soweit das Auge reicht – wer am Mittwoch in die Nähe der Justus-von-Liebig-Schule (JvL) kam und es nicht besser wusste, mag an das Set einer Waschmittelwerbung geglaubt haben. „Wir tragen heute alle Weiß, um zu zeigen, dass wir zusammengehören, egal von wo wir kommen oder an welche Religion wir glauben“, erklärt Schülerin Shaneka Rothfuß (19) auf dem Schulhof.

Die Plakette hinter ihr links neben der Eingangstür gibt einen weiteren Hinweis: „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ steht darauf. Die Justus-von-Liebig-Schule ist seit April eine von 16 Mannheimer Schulen, die den Titel mittlerweile tragen. Er wird vom Verein Aktion Courage e.V. verliehen. Deutschlandweit tragen ihn bereits über 3000 Schulen.

„Rassismus noch gegenwärtig“

Der Titel bezeugt die Selbstverpflichtung der Schulen, sich für einen respektvollen Umgang mit Unterschieden einzusetzen – auch durch White-T-Shirt Aktionen wie an diesem Tag. Schülerin Nancy Köhler (17) weiß das Engagement ihrer Schule zu schätzen: „Ich musste selbst erfahren, was es heißt, wenn man auf andere herabschaut. Dabei blutet doch jeder Mensch gleich.“

Über die Kleidung hinaus beschäftigten sich die Klassen am Vormittag mit Themen rund um Gewalt, Mobbing und Respekt. Ömer Özkan (18) schrieb einen Aufsatz über seine Erfahrung mit Vorurteilen, andere bastelten Toleranzherzen. Im Anschluss kamen alle Schüler zusammen und stellten sich für ein symbolisches Foto in der Form eines Peace-Zeichens auf.

Den Höhepunkt bildete für viele Schüler die Begegnung mit Spielern der Adler Mannheim, die durch den Paten der „Schule ohne Rassismus“ und Geschäftsführer der Adler, Daniel Hopp, zustande kam.

Spieler Sinan Akdag und Björn Krupp gaben in der Aula der Schule zum Abschluss der Aktion bereitwillig Autogramme und Selfies. Dabei erklärten sie, dass ihnen der Tag ein besonderes Anliegen ist. „Ich habe selbst türkische Wurzeln. In unserer Mannschaft bekomme ich von Rassismus zum Glück nicht viel mit, aber im Alltag ist er leider immer noch gegenwärtig“, so Akdag.

Rektorin Marianne Sienknecht wählte den Termin für den White T-Shirt Day bewusst früh im Schuljahr. Er soll die Schüler und Kollegen auf den neuen gemeinsamen Weg zu mehr Toleranz einstimmen. Dass es ein langer sein wird, ist ihr bewusst: „Von heute auf morgen können wir unser Zusammenleben nicht ändern, auch nicht durch einen Titel. Aber er dient uns als Ansporn und erinnert uns an die Arbeit, die wir gemeinsam leisten müssen.“

Die berufliche Schule hat einen Ausländeranteil von mehr als 50 Prozent. Ihre Schüler kommen aus über 60 Kulturen. Durch den Titel verpflichtet sie sich zu einer jährlichen Aktion gegen Rassismus und Ausgrenzung.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019