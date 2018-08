Weißes Auto rammt BMW

In der Draisstraße (Neckarstadt) hat ein unbekannter Autofahrer einen geparkten 5er-BMW gerammt. Danach flüchtete vom Tatort. Ein Zeuge wurde durch den Knall auf den Unfall, der – wie die Polizei gestern meldete – am Dienstag um 0.50 Uhr passierte, aufmerksam. Er konnte kein Fahrzeug mehr sehen. Der BMW wurde an der Fahrertür bis zum vorderen Kotflügel beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher ein weißes Auto fuhr. Dieses müsste auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Revier Neckarstadt, Tel.: 0621/33010, zu melden. ena

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018