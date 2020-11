Weiter Ärger um Sperrmüll und Grünschnitt

Die ausgesetzten Sammlungen von Grünschnitt und Sperrmüll verärgern viele Bürger. Im Gemeinderat sprach die FDP sogar davon, dass sich die Abfallwirtschaft in einem „desolaten Zustand“ befinde (wir berichteten). Auf Bitten der CDU-Fraktion soll sich demnächst der gemeinderätliche Betriebsausschuss mit den Problemen des Abfallwirtschaftsbetriebs beschäftigen.

Verständnis für die Probleme, die zumindest zum Teil durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurden, äußerte Stadtrat Nils Schmid von den Freien Wählern. Er übte zugleich aber heftige Kritik an der Kommunikationspolitik der zuständigen Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne): „Das ist unterirdisch“, bemängelte Schmid, dass etwa Bürger, welche die App der Müllabfuhr nutzen, nicht über den Wegfall der Grünschnitt-Abholtermine informiert worden seien.

Im Gemeinderat hatte Kubala beim Grünschnitt noch appelliert, Anlieger sollten nicht abgeholte Gartenabfälle wieder hereinholen. Am Mittwoch teilte die Stadt dann mit, bislang nicht abgeholter Grünschnitt solle – sofern verkehrssicher abgelagert – liegenbleiben, damit die Sammlung zügig wieder aufgenommen werden könne.

Die Schwierigkeiten und Verzögerungen hatten sich – zunächst beim Sperrmüll – nach den Sommerferien gehäuft. Die Stadtverwaltung erklärte die Probleme mit Corona-bedingt erhöhten Krankenständen, die – wie berichtet – zuletzt bei 25 Prozent lagen.

Bei den Mengen an Sperrmüll hatte sich – trotz starken Andrangs an den Recyclinghöfen – während der ersten Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr zunächst ein spürbarer Rückgang in den Monaten April und Mai ergeben. Seit Juni liegen die Sperrmüllmengen aber über denen von 2019. Insgesamt wurden bis Oktober dieses Jahres 15 716 Tonnen Sperrmüll in Mannheim entsorgt (Vorjahr: 14 646).

