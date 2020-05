Weitere 51 Verstöße

Erneut hat die Polizei den Schwerlastverkehr auf der BBC-Brücke in Käfertal kontrolliert – und dabei am Dienstag 51 Fahrer erwischt, die trotz des Durchfahrtsverbots passieren wollten. Seit Ende des vergangenen Jahres ist die Brücke der B 38 für Lastwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als zwölf Tonnen gesperrt. Grund sind Mängel an der Traglast des Brückenbauwerks.

Bei der Kontrolle zwischen 7 und 12.30 Uhr stellte die Polizei zudem fest, dass sechs Fahrer keinen gültigen Führerschein vorweisen konnten. In drei Fällen wird gegen die Halter der Lastwagen ermittelt, weil sie, so die Polizei, „trotz Wissen über die fehlende Fahrerlaubnis die Fahrt zuließen“. Insgesamt wurden 20 Sicherheitsleistungen in Höhe von 3350 Euro einbehalten.

Vollsperrung könnte drohen

Bei der dreitägigen Kontrolle in der vergangenen Woche gingen den Ermittlern insgesamt 121 Fahrer ins Netz, die sich nicht an das Durchfahrtsverbot hielten (wir berichteten). Bei einer Verkehrszählung der Stadt war aufgefallen, dass viele Lastwagen auf der Brücke unterwegs sind, die schwerer als zwölf Tonnen sind. Stadtauswärts steht derzeit nur eine Spur zur Verfügung. Missachtet der Schwerlastverkehr allerdings weiterhin das Durchfahrtsverbot, könnten drastischere Maßnahmen nötig werden, hieß es schon vor zwei Wochen – auch eine Vollsperrung bis zum Neubau der Brücke voraussichtlich ab dem Jahr 2024. lok

